Die an Heiligabend 2021 wieder eingeführte Maskenpflicht im Freien in Spanien soll so "kurz wie möglich" bestehen bleiben und aufgehoben werden, sobald es die pandemische Situation erlaubt. Das sagte, umständlich ausgedrückt ("el mínimo imprescindible"), die spanische Gesundheitsministerin Carolina Darias im Rahmen eines Treffens mit der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol am Donnerstag (27.1.) in Palma de Mallorca.

Anfang Februar werde darüber beraten, ob die Maßnahme verlängert werden soll. Die Maskenpflicht sei auf Drängen der Mehrzahl der autonomen Regionen in Spanien aufgrund der stark steigenden Infektionen in der sechsten Welle wieder eingeführt worden, so Darias. Sie werden wieder gelockert, wenn sich die autonomen Regionen in der Gesundheitskommission mehrheitlich dafür aussprächen. Gleichzeitig erinnerte die Politikerin daran, dass zum Zeitpunkt der Einführung der Maskenpflicht die 14-Tage-Inzidenz in Spanien bei etwa 800 lag. Am Donnerstag (27.1.) betrug dieser Wert 3.139. /jk