Wann beginnen die Gesundheitsbehörden auf Mallorca, den Novavax-Impfstoff zu verimpfen? In Deutschland sollen die ersten Dosen des Impfstoffs auf Protein-Basis im Februar ausgeliefert werden. In Rheinland-Pfalz setzte bereits ein regelrechter Run auf die Impftermine mit dem neuen Vakzin ein, berichtet die "Bild". Das Bundesland im Südwesten der Republik war das erste, das Impftermine mit Novavax freigab. Ab dem 21. Februar, so schätzt Gesundheitsminister Karl Lauterbach, soll in Deutschland Novavax großflächig eingesetzt werden können. 1,75 Millionen Dosen sollen dann zur Verfügung stehen.

Wann es auf Mallorca so weit sein könnte, ist derzeit offenbar noch nicht abzusehen. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums verwies gegenüber der MZ auf die "spanienweite Strategie" der Zentralregierung, die einzelnen Regionen könnten nicht selbständig entscheiden, wann der Impfstoff ausgegeben werden darf. Noch kein Impfstoff in Spanien Zusätzlich dazu gibt es ohnehin derzeit noch keinen Impfstoff in Spanien. Zwar hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur bereits Ende Dezember die Verwendung von Novavax genehmigt, doch wurde bisher in Spanien nicht mit der Lieferung begonnen. Die Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums wollte keine Vorhersagen treffen, wann es mit der Impfung von Novavax losgehen könnte. Teilweise hatte es Lieferengpässe gegeben. Die spanische Zentralregierung kaufte bereits vor einiger Zeit 2,2 Millionen Dosen des Protein-Impfstoffs mit der Option, diese Bestellung auf 10 Millionen Dosen im ersten Quartal 2022 auszuweiten. In Spanien soll der Impfstoff vor allem zum Boostern eingesetzt werden. Hierzulande ist die Skepsis gegenüber den mRNA-Impfstoffen von Biontech-Pfizer oder auch Moderna nicht so groß wie in Deutschland. Spanien hat derzeit eine Impfquote von rund 81 Prozent in der Gesamtbevölkerung. Auf Mallorca sind rund 84 Prozent der Bevölkerung ab 5 Jahren doppelt gegen Covid-19 geimpft. In Deutschland beträgt die Quote knapp 74 Prozent. /jk