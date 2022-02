Das Ende der Maskenpflicht im Freien auf Mallorca und im Rest von Spanien ist in Sicht: Wie die spanische Gesundheitsministerin Carolina Darias laut der Zeitung "El Mundo" bekanntgab, soll ein entsprechender Vorschlag am kommenden Montag (7.2.) im überregionalen Gesundheitsrat vorgestellt werden.

Am Dienstag (8.2.) soll dann auch der Ministerrat darüber abstimmen - nur eine Woche, nachdem der Kongress die Maskenpflicht im Freien verlängert hatte. Sollte der Ministerrat zustimmen, könnte das Tragen des Mund-Nase-Schutzes schon ab Mittwoch (9.2.) nicht mehr wie bisher obligatorisch sein, sobald man das Haus verlässt.

Die Maske hat ihre Aufgabe erfüllt

Grund für den Kurswechsel ist der Rückgang der Inzidenzzahlen sowie der Belegung der Intensivbetten. Wie Darias betonte, flache die sechste Pandemie-Welle in Spanien derzeit deutlich schneller ab als in anderen Ländern. "Die Maske hat ihre Aufgabe erfüllt", so die Ministerin.

Seit dem 22. Dezember ist das Tragen der Maske in ganz Spanien im Freien Pflicht. Zuvor war dies nur der Fall gewesen, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht gewahrt werden konnte, wie beispielsweise auf vollen Märkten oder Fußgängerzonen. /somo