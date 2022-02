Mallorca und die Nachbarinseln wollen in absehbarer Zeit die 3G-Regelung wieder fallenlassen. Das hat das "Diario de Mallorca" am späten Montagabend (7.2.) erfahren. Das sogenannte Covid-Zertifikat, das bislang bei Besuchen in Bars, Restaurants, Fitnessstudios, Kinos, Theatern und anderen Einrichtungen vorgezeigt werden musste, soll dann nicht mehr als Zugangsvoraussetzung nötig sein. Möglicherweise wird der Nachweis schon Mitte Februar abgeschafft, obwohl der Oberste Gerichtshof der Balearen das Zertifikat ursprünglich bis zum 28. Februar 2022 genehmigt hatte.

Regierungssprecher Iago Negueruela sagte am Montag, dass dieses Datum "aufgrund der Pandemie-Situation zum Zeitpunkt der Einführung festgelegt" worden sei, dass das aber nicht bedeute, dass man den kompletten Zeitraum auch wirklich ausschöpfe. In der Woche vom 14. Februar trifft sich die Balearen-Regierung mit Gewerkschaften und Unternehmern zu Beratungen. Dann soll über die Abschaffung des Covid-Zertifikats gesprochen werden. Alles deutet darauf hin, dass die Regelung fällt, sollte die Inzidenz und die Krankenhausbelegung weiter sinken wie seit Ende Januar. Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol wollte sich zwar nicht an Spekulationen beteiligen, zog aber bereits ein vorläufiges Fazit: "Es ist klar, dass das Zertifikat in Innenräumen mit Menschenansammlungen für mehr Sicherheit gesorgt hat und dass es die Impfquote noch einmal gesteigert hat. Das muss man anerkennen." In den Stunden zuvor hatten Oppositionspolitiker bereits ihre Haltung zur 3G-Regelung geändert. Nachdem die konservative Volkspartei PP und die liberalen Ciudadanos im Herbst die Einführung des Covid-Zertifikats mit unterstützt hatten, stellten sie es nun aufgrund der verbesserten Situation auf den Inseln in Frage. Es habe "keinen Sinn", eine Maßnahme aufrecht zu erhalten, die "nicht mehr effektiv" sei, sagte PP-Sprecher Toni Costa. Das könnte Sie interessieren: Gesundheit Das sind die aktuellen Corona-Zahlen auf Mallorca (7.2.) Gesundheit Zwei Jahre Corona auf Mallorca - so kam das Virus auf die Insel Gesundheit Auf Mallorca entfällt die Maskenpflicht auf dem Schulhof Gesundheit Das Ende der Maskenpflicht im Freien auf Mallorca ist nah Patricia Guasp von Ciudadanos sagte zum Covid-Zertifikat: "Der Zwang dazu ist unnötig, das Zertifikat hat nicht die steigende Zahl an Neuinfektionen verhindert und es gibt keine Belege dafür, dass es die Ansteckungen reduziert." /jk