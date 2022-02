Die Gesundheitsbehörden auf den Balearen haben am Dienstag (15.2.) den Todesfall eines Minderjährigen durch Corona bekanntgegeben. Es ist der zweite Fall innerhalb weniger Wochen, nachdem am 27. Januar bereits der Tod eines Kindes bekannt wurde.

Den offiziellen Informationen zufolge stammte der Minderjährige aus Ibiza und lag vor seinem Tod am vergangenen Samstag auf der pädiatrischen Intensivstation des Krankenhauses Son Espases. Aus Rücksicht auf die Privatsphäre des Kindes wurden keine weiteren Auskünfte erteilt. Bis Dienstag hat die Gesundheitsbehörde insgesamt 1.204 Todesfälle durch das Virus seit Beginn der Pandemie auf den Balearen bestätigt.

Impfkampagne bei Kindern weiter schleppend

Derweil läuft die Impfkampagne bei Kindern zwischen 5 und 11 Jahren auf den Balearen so schleppend wie nirgendwo sonst in Spanien. Auf den Inseln sind nur 34 Prozent der Altersgruppe geimpft, während es spanienweit bereits 56 Prozent sind. Ganz vorne bei der Impfung der bislang jüngsten Zielgruppe ist Galicien. Hier haben schon 82 Prozent mindestens eine Dosis erhalten.

Auch bei der Boosterimpfung machen die Balearenbewohner nicht so gerne mit. Nur 40 Prozent der Zielbevölkerung über 12 Jahren auf den Inseln sind mit der dritten Dosis des Impfstoffs gegen das Coronavirus geimpft worden, das sind 437.818 Personen, nur 0,38 Prozent mehr als in der vergangenen Woche, so die Angaben des Gesundheitsministeriums. Die Balearen liegen bei der Impfung mit der dritten Dosis der Impfung in allen Altersgruppen unter dem nationalen Durchschnitt und weisen bei allen Altersgruppen zwischen 30 und 69 Jahren den schlechtesten Versorgungsgrad des Landes auf.

Auf den Inseln ist es seit vergangener Woche nicht mehr notwendig, sich für die Impfung einen Termin geben zu lassen. Einen Überblik über alle Impfzentren der Inseln finden Sie hier: ibsalut.es/vacci-sense-cita. /pss