Lange Zeit haben von einer Covid-19-Erkrankung Genesene nur dann Anspruch auf ein Covid-Zertifikat der Europäischen Union gehabt, wenn sie ihre Infektion mit Hilfe eines PCR-Tests nachweisen konnten. Das hat sich auf Mallorca und den Nachbarinseln jetzt geändert. Am Freitag (25.2.) teilte das balearische Gesundheitsministerium mit, dass ab sofort auch ein Antigentest als Nachweis ausreicht, um das Zertifikat zu bekommen, das vor allem das Reisen innerhalb von Europa erleichtert. In der Mitteilung heißt es, dass Infizierte rückwirkend ab dem 1. Oktober 2021 Anspruch auf das Zertifikat haben, wenn sie einen positiven Antigentest vorweisen können.

Nicht alle Antigentests erfüllen allerdings die Voraussetzungen, um vom Gesundheitsministerium anerkannt zu werden. Wer zu Hause ohne ärztliche Aufsicht einen Abstrich gemacht hat, der positiv ausfiel, hat keinen Anspruch auf das Zertifikat. Diejenigen, die im staatlichen Gesundheitssystem, also einem Gesundheitszentrum oder in einem der öffentlichen Krankenhäuser einen Antigentest gemacht haben, der positiv ausgefallen ist, können sich ihr Zertifikat im sogenannten Portal del Paciente im Internet oder über die App Cita Prèvia GOIB herunterladen oder auch sich das Zertifikat persönlich in einem der dafür zur Verfügung gestellten Schalter etwa im Krankenhaus von Son Espases ausstellen lassen.

Auch Antigentests aus privaten Kliniken gültig

Wer den positiven Antigentest in einer privaten Klinik erhalten hat, kann dort das Zertifikat erhalten, sofern die Einrichtung die Genehmigung dazu hat. Diejenigen, die den Test außerhalb der Balearen gemacht haben, müssen das Zertifikat dort anfordern, wo der positive Test genommen wurde. Wer den Test in einer Apotheke unter Aufsicht des Apothekers oder der Apothekerin gemacht hat, kann sich derzeit das Zertifikat noch nicht herunterladen. Das Ministerium arbeitet derzeit an einer Lösung für diese Fälle. In Kürze sollen auch die betreffenden Personen das Zertifikat bekommen können.

Das Covid-Zertifikat kann frühestens elf Tage nach der Feststellung einer Infektion mit Covid-19 ausgestellt werden und ist derzeit für Genesene 180 Tage, also sechs Monate, gültig. Für nicht mit einem Booster Geimpfte ist das Zertifikat seit dem 1. Februar nicht mehr unbegrenzt, sondern nur noch neun Monate gültig. Bei einem Flug etwa von Mallorca nach Deutschland muss das Zertifikat vorgelegt werden.

Ansonsten ist das Zertifikat inzwischen zumindest auf Mallorca nicht mehr nötig. Zwischen Anfang Dezember und Mitte Februar war die 3G-Regelung auf Mallorca für viele Bereiche des öffentlichen Lebens in Kraft. Bereits zuvor galt die Pflicht, das Covid-Zertifikat vorzuzeigen, als Zugangsvoraussetzung für das Nachtleben und Seniorenheime. Ab Samstag (12.2.) gilt nun auf den Inseln nirgends mehr die 3G-Regelung. /jk