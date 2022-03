Mallorca macht einen weiteren Schritt Richtung Normalität. Die Maskenpflicht in den Fitnessstudios ist weggefallen. Das bestätigte eine Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums der MZ. "Die Maske muss nur noch getragen werden, wenn der Mindestabstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden kann." Die neue Regel gilt sowohl für das allgemeine Krafttraining an den Fitnessgeräten als auch für die geleiteten Kurse in der Gruppe. "Für die Trainer, die von Sportler zu Sportler gehen und helfen, bleibt die Maskenpflicht aber bestehen", so die Sprecherin.

Die neue Regel ist Teil des "Freedom Day", den die Balearen-Regierung mehr oder weniger am Montag (28.2.) ausgerufen hat. In der Pressemitteilung hieß es, dass die meisten Corona-Restriktionen wegfallen. Beim Blick auf die einzelnen Punkte waren jedoch kaum Änderungen festzustellen. Die Fitnessstudios waren beispielsweise mit keinem einzigen Wort erwähnt. Die Entscheidung kommt ziemlich überraschend, da in Innenräumen allgemein weiterhin Maskenpflicht herrscht. Auch auf der Straße müssen Mund und Nase bedeckt werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Stark unter Corona-Regeln gelitten Die Fitnessstudios hatten stark unter den Corona-Regeln gelitten. Viele Sportler hatten keine Lust, mit der Maske auf das Laufband zu steigen oder Hanteln zu heben. Erschwerend kam kurzzeitig die 3G-Regel hinzu, die bereits im Februar wieder weggefallen ist. Einige Fitnessstudios hatten sich damit beholfen, dass sie ihren Kunden kostenlose Antigentests vor dem Training anboten. „Es war kein schlechter Monat, sondern ein grauenvoller. Zehn Prozent der Kundschaft ist abgewandert. Das ist extrem viel. Normalerweise melden sich die Leute im Januar ja an", bewertete Salvador Miró, Direktor von Mallorcas größtem Fitnessstudio Megasport, die Lage zu Jahresbeginn. Nun dürften sich wieder mehr Leute anmelden.