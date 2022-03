Seit Anfang März 2022 steigen die Infektionszahlen mit Covid-19 auf Mallorca nach einem stetigen und teilweise sehr schnellen Abfall wieder an. Es sieht danach aus, als sei die siebte Welle inzwischen da. Vergleichbar mit den vorherigen, vor allem mit der ersten bis zur fünften Welle, ist sie allerdings nicht. Die Zahl der schweren Verläufe ist, wie schon in der sechsten, bereits durch die Omikron-Variante hervorgerufenen Welle geringer als noch im Jahr 2020 oder der ersten Hälfte von 2021.

Klar scheint, dass man sich inzwischen deutlich höhere Infektionszahlen erlauben kann als noch zu Zeiten etwa der Delta-Variante. Auf den Balearen erreichte die 14-Tage-Inzidenz am 3. März mit 427 den bislang niedrigsten Wert im Jahr 2022. Seitdem steigt sie wieder an, langsam zwar, aber spürbar. Täglich werden auf den Inseln derzeit etwas mehr als 500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, die Dunkelziffer ist angesichts oft kaum merklicher Symptome hoch.

Auch die Positivrate der Tests steigt wieder an. Am Samstag (19.3.) fielen mehr als 15 Prozent der Corona-Tests positiv aus, am Tag zuvor waren es gar 17,2 Prozent. Und auch der R-Wert, der Aufschluss darüber gibt, wie schnell sich das Virus in der Bevölkerung ausbreitet, steht seit einiger Zeit wieder bei über 1. Aktuell geht die Covid-Ampel auf den Inseln von einem R-Wert von 1,2 aus, womit das Virus wieder schneller zirkuliert.

All das ist aber im Gegensatz zum Frühjahr 2020 oder 2021 weit weniger besorgniserregend. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle nimmt stetig ab, auch wenn es Woche für Woche noch mehrere Corona-Tote gibt. Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser liegen balearenweit momentan 24 Patientinnen und Patienten. Diese Zahl war vor wenigen Wochen noch mehr als dreimal so hoch. Insgesamt sind dem Virus auf den Inseln nun 1.243 Menschen zum Opfer gefallen.

Noch im Dezember 2021 war die Lage auf den Inseln zumindest so kritisch, dass die Balearen-Regierung bei einer 14-Tage-Inzidenz von rund 400 den Covid-Pass und die 3G-Regelung für weite Teile des öffentlichen Lebens einführte. Heute mit einer höheren Inzidenz gibt es so gut wie keine Einschränkungen mehr - bis auf die Maskenpflicht im Innenraum.

Deutlich Luft nach oben gibt es speziell auf den Balearen noch bei der Impfbereitschaft, vor allem bei den Kindern. Gerade einmal 20 Prozent der 5- bis 12-Jährigen auf den Inseln sind bislang gegen Covid-19 geimpft, auch beim Boostern ist mit einer Quote von rund 50 Prozent der Bevölkerung noch mehr drin. /jk