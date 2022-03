Die gesundheitlichen Risiken mal ausgeklammert stellt Corona für deutsche Mallorca-Urlauber eigentlich keinen Grund mehr dar, nicht auf die Insel zu reisen. Seit Montag (28.3.) sind die Quarantäne-Regeln in Spanien praktisch weggefallen. Wie das Gesundheitsministerium der MZ bestätigte, ist selbst eine Rückreise mit dem Flugzeug für Corona-Positive rechtlich gesehen erlaubt. Natürlich sollte jede Person verantwortungsvoll genug sein, die sozialen Kontakte bei einer Infektion wie angeraten zu vermindern und sich fragen, ob es in dem Fall dringend notwendig ist, sich in den Flieger zu quetschen.

Spanienweit wird Corona nun fast nur noch wie eine Grippe behandelt. Lediglich Risikogruppen werden überhaupt per Antigen- oder PCR-Test auf das Virus getestet. Dazu zählen Personen ab 60 Jahren, Schwangere, Personen mit bestimmten Krankheiten und Angestellte, die mit Personen arbeiten, die eben zur Risikogruppe zählen. Schnelltests in den Apotheken Alle anderen werden nicht mehr getestet. Wer sein Gewissen beruhigen möchte, kann in den Apotheken weiterhin einen Schnelltest kaufen. Für die Behörden ist das Resultat aber einerlei. Es muss nicht gemeldet werden und selbst bei einem positiven Test ist eine Quarantäne nicht obligatorisch. Selbst wer Symptome aufweist, darf weiterhin das Haus verlassen und sogar zur Arbeit gehen. "Es ist nicht verboten, aber dennoch raten wir dazu, die allgemeinen Corona-Vorsichtsmaßnahmen weiter zu befolgen: Abstand, Maske, sich von anderen Leuten abschotten", sagte eine Sprecherin des balearischen Gesundheitsministeriums der MZ. Deutsche Urlauber müssen auf Mallorca daher nicht länger befürchten, dass sie in einem Quarantäne-Hotel feststecken oder wegen einer Infektion die Rückreise verpassen. "Innerspanische Reisen sind mit einer Corona-Infektion möglich, wenn man nicht zur Risikogruppe zählt", so die Sprecherin. Für Flüge ins Ausland, wie nach Deutschland, Österreich oder die Schweiz, seien die Behörden vor Ort zuständig. Flug von Deutschland nach Spanien mit Corona-Infektion nicht möglich Hier gibt es noch einige Fragezeichen. Eine Antwort auf MZ-Anfrage des deutschen Gesundheitsministeriums steht noch aus. Beim Auswärtigen Amt heißt es: "Wenn eine Infektion festgestellt wird, entscheiden die Behörden des jeweiligen Landes, welche Maßnahmen ergriffen werden. Die Behörden können dabei wie auch in Deutschland Quarantänemaßnahmen anordnen.Diese gelten auch für Reisende und müssen befolgt werden. Eine Rückreise ist während dieser Zeit in der Regel nicht möglich." Auf den Sonderfall, dass in Spanien keine Quarantäne vorgeschrieben ist, wird nicht eingegangen. Ein Flug von Deutschland nach Spanien ist für positiv getestete Personen derzeit auf jeden Fall nicht möglich, da bei der Einreise weiterhin die Erklärung von Spain Travel Health ausgefüllt werden muss, dass man gesund ist. Ein weiterer Aspekt sind die Fluggesellschaften. Eurowings lässt seine Passagiere beispielsweise ebenfalls eine Erklärung ausfüllen, dass keine Symptome oder Anzeichen einer Corona-Infektion vorliegen. Auch hier steht eine Antwort auf MZ-Anfrage zu den geänderten Bedingungen in Spanien noch aus.