Die Maskenpflicht in Innenräumen könnte auf Mallorca wie in Gesamtspanien noch vor Ostern gelockert oder ganz abgeschafft werden. Am Mittwoch (6.4.) wollen Zentralregierung und Autonomieregionen über die Zukunft der letzten verbliebenen Corona-Maßnahme diskutieren. Sollten sich die Landesvertreter grundsätzlich für eine Abschaffung oder Lockerung aussprechen, könnte dies am 12. April vom Ministerrat beschlossen werden und einen Tag später in Kraft treten. Das berichtet die spanische Zeitung "La Vanguardia".

Der Mund-Nasen-Schutz soll wahrscheinlich dann nur noch im öffentlichen Nahverkehr sowie in Krankenhäusern, Gesundheitszentren und Altersheimen getragen werden. Auch bei Events mit vielen Teilnehmern wie Konzerten oder Sportveranstaltungen dürfte die Pflicht weiterhin bestehen bleiben, berichtet die MZ-Schwesterzeitung "El Periódico". Katalonien will Maskenpflicht in Schulen abschaffen Ob es dazu kommt, ist allerdings nicht gewiss. Katalonien prescht vor und möchte zumindest in den Schulen die Maskenpflicht so schnell wie möglich abschaffen. Wenn dies nicht von der Zentralregierung beschlossen würde, werde man einen Alleingang machen, so der Gesundheitsminister der Region, Josep Maria Argimon. In Galicien ist man hingegen vorsichtiger. Noch sei es sehr früh, sagte der dortige Gesundheitsminister Julio García Comesaña gegenüber "El Periódico". Man werde sich aber einer Abschaffung nicht widersetzten, wenn es einen Konsens gebe. Galicien hatte vergangene Woche (30.3.) eine 14-Tages-Inzidenz von 873 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Auf Mallorca lag die Inzidenz am Sonntag (3.4.) bei 447. In Andalusien gab die Regionalregierung bekannt, dass man für den Fall einer Abschaffung eine Reihe an Empfehlungen herausgeben werde, um die Infektionszahlen auch über die Osterfeiertage hinaus niedrig zu halten. Die Entscheidung könnte Auswirkungen auf die Flüge auf die Insel haben. Billigflieger Easyjet hatte im März beschlossen, dass die Maskenpflicht auf den Flügen abgeschafft wird, aber nur, wenn an Abflug- und Zielort keine Maskenpflicht in Innenräumen mehr besteht. Maskenpflicht fällt bei Easyjet - aber nicht auf Mallorca-Flügen