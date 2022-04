Seit diesem Mittwoch (20.4.) gibt es in Spanien - und damit auch auf Mallorca - keine allgemeine Maskenpflicht mehr. Die Zentralregierung in Madrid hatte diesen Schritt am Vortag angesichts der Infektionszahlen und der Lage in den Krankenhäusern im Ministerrat beschlossen.

Die Aufhebung einer der letzten Corona-Auflagen hat allerdings einige Ausnahmen. Diese wurden im Amtsblatt BOE bekannt gegeben. Krankenhäuser und Gesundheitszentren In Krankenhäusern und Gesundheitszentren, also Orten, wo tendenziell häufiger besonders gefährdete Menschen zusammenkommen, bleibt die Maskenpflicht weiterhin bestehen. Das gilt sowohl für das Personal und Besucher als auch für die Patienten. Letztere sind allerdings von der Pflicht ausgenommen, wenn sie alleine auf einem Zimmer liegen. Öffentlicher Nahverkehr und Flüge Auch im öffentlichen Nahverkehr sowie in Zügen muss die Maske weiterhin getragen werden, wenn der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die Regierung erkennt im BOE zwar an, dass die meisten dieser Orte über gute Belüftungssysteme verfügen, allerdings sei dies nicht immer gesichert. Die Regelung gilt im Übrigen auch für Flüge und Schiffsreisen. Einzig wenn man ein eigenes Abteil im Zug oder auf dem Schiff hat, kann die Maske abgenommen werden. An Bahnsteigen und "Reisezentren" - also wohl auch Flughäfen - besteht die Maskenpflicht allerdings nicht mehr. Altersheime Da in Altersheimen besonders gefährdete Menschen zusammenleben, gilt auch hier weiterhin die Maskenpflicht. Diese gilt für die Angestellten und für Besucher. Residenten der Altersheime und ähnlicher Einrichtungen müssen die Maske nicht mehr aufsetzen. Arbeitsplätze Am Arbeitsplatz muss keine Maske mehr getragen werden. Allerdings können die Verantwortlichen für Arbeitssicherheit eine Verpflichtung für einen Teil oder den kompletten Arbeitsplatz einführen, wenn eine Risikoanalyse eine erhöhte Gefahr der Ansteckung ergeben hat. In diesem Fall haben sich die Arbeiter an die Anweisungen zu halten. Allgemeine Empfehlungen Die Regierung appelliert an das Verantwortungsbewusstsein aller Menschen. Gerade wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, solle die Maske getragen werden, auch wenn das Gesetz sie nicht mehr vorschreibt.