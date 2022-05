Die Zahl in Spanien nachgewiesener Affenpocken-Fälle ist nach einem Medienbericht auf 30 gestiegen. Zudem gebe es weitere 23 Verdachtsfälle, berichtete die Zeitung "La Vanguardia" am Freitag (20.5.) unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Zur Situation in Portugal schrieb die Zeitung "Publico", dass inzwischen 23 Fälle bestätigt seien. Der erste in Deutschland erfasste Infizierte war von Portugal über Spanien nach Deutschland gereist - ob er sich in einem der beiden Länder ansteckte, war aber zunächst unklar.

Mehr zum Thema Verdacht auf Affenpocken: Acht Fälle in Madrid gemeldet