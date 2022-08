Eine 34-jährige Mallorquinerin ist nach drei Monaten im künstlichen Koma in einem Krankenhaus in Madrid gestorben. Die Frau hatte sich am 26. April in einer Madrider Klinik einer Schönheitsoperation unterzogen, bei der mehrere unterschiedliche Eingriffe vorgenommen wurden. Am nächsten Tag wurde die 34-Jährige trotz starker Schmerzen aus der Klinik entlassen. Im Krankenhaus hieß es, die Beschwerden seien normal.

