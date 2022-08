Vier renommierte Fachärzte für orthopädische Chirurgie und Traumatologie aus dem hoch angesehenen Team des Centre COT Manacor – dem Zentrum für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie – behandeln seit Anfang Juli dieses Jahres Patienten der Klinikgruppe Juaneda Hospitales in der neu eingerichteten Abteilung der Clínica Juaneda.

Es handelt sich um die Ärzte Dr. Antonio Corral Munar, Dr. Ignacio de Miguel Herrero, Dr. Carles Diago Guiral sowie Dr. Isidro Marimón Juan. Das Centre COT Manacor, S.L. wurde im Jahr 2004 von einer Gruppe von Fachärzten für Traumatologie gegründet, um ihre privatärztlichen Leistungen in der Region Llevant anzubieten.

Die Tätigkeit dieser Spezialisten für die Kliniken von Juaneda Hospitales bedeutet eine Bereicherung des dortigen Ärzteteams um vier Fachleute für Behandlungen von Krankheiten und Verletzungen des Knies und der Hüfte, durch Sport verursachte Beinverletzungen, Behandlung und Operationen von Schulter- und Handproblemen sowie Wirbelsäulenproblematiken.

Nachsorge und medizinische Kontriolle

Zu den Hauptaktivitäten, die das Centre COT Manacor seit seiner Gründung entwickelt hat, gehört in erster Linie die Nachsorge und medizinische Kontrolle im Fall von Verletzungen durch Verkehrs- oder Arbeitsunfälle im Bereich der Sportmedizin sowie bei privatmedizinischen Behandlungen. Das Ärzteteam des Centre COT Manacor, das bereits seine Dienste in der Clínica Juaneda anbietet, besteht aus vier Traumatologen, die darüber hinaus im Krankenhaus von Manacor tätig sind, Sprechstunden im Centre COT Manacor anbieten und darüber hinaus auch Bereitschaftsdienste im Krankenhaus Juaneda Muro leisten.

Die vier Ärzte, die mit ihrem Know-how das bestehende Angebot der Clínica Juaneda ergänzen, sind spezialisiert auf die Behandlung von Krankheiten des Bewegungsapparates. Durch ihr jeweiliges Fachwissen ergänzen sie sich gegenseitig und decken sowohl im medizinischen als auch im chirurgischen Bereich alle Behandlungsfelder dieses Fachgebietes ab.

Ihr Spezialist für die Hüfte

Dr. Antonio Corral Munar hat sein Studium der Medizin und Chirurgie 1990 an der Universität Navarra abgeschlossen und seinen Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie 1996 am Hospital Universitari Prínceps d’Espanya in Bellvitge, Barcelona, absolviert. Er ist Oberarzt in der Abteilung für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie (Centre COT) im Krankenhaus Manacor.

Dr. Corral ist seit 1997 in der Abteilung für Hüft- und septische Chirurgie im Krankenhaus Manacor tätig. Er ist spezialisiert auf Erkrankungen des Knies und der Hüfte, auf operative Eingriffe im Bereich der Knie- und Hüftprothesen – Ersteinsatz und Revision –, auf Sportverletzungen und -erkrankungen sowie auch auf Verletzungen der unteren Extremitäten.

Ihr Spezialist für die Schulter

Dr. Ignacio de Miguel Herrero hat sein Studium der Medizin und Chirurgie im Jahr 2000 an der Autonomen Universität in Madrid abgeschlossen und seinen Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie 2006 am Hospital de la Concepción FJD, Madrid, absolviert. Er ist Oberarzt am Krankenhaus von Manacor in der Abteilung für Erkrankungen der Schulter.

Dr. De Miguel ist Spezialist für chirurgische Eingriffe und Behandlungen von Schulterproblemen und deckt hierbei alle Krankheiten und Techniken ab (Arthroskopie, Subacromialsyndrom, Instabilität und Erkrankung der Rotatorenmanschette, Muskeltransfer, Einsatz von Prothesen bei Knochenbrüchen oder regenerativen Erkrankungen, totale und inverse Schulterprothesen).

Ihr Spezialist für die Hand

Dr. Carles Diago Guiral hat sein Studium der Medizin und Chirurgie 1986 an der Universität von Barcelona abgeschlossen und seinen Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie 1995 am Krankenhaus Doctor Trueta in Girona absolviert. Seit 1997 ist er Oberarzt in der Abteilung für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie im Krankenhaus Manacor in der Abteilung für Handchirurgie.

Dr. Diago hat weitreichende Erfahrung in diesem Bereich, ist ordentliches Mitglied der spanischen Gesellschaft für Handchirurgie und Mitglied der Europäischen Gesellschaft für Handchirurgie. Wie alle anderen genannten Kollegen ist er als Facharzt im Centre COT Manacor tätig.

Innerhalb der Handchirurgie ist Dr. Diago Spezialist für alle Arten von Erkrankungen der Hand (akute und degenerative Erkrankung, Erkrankung der Nerven und Bänder, Einsatz von Prothesen an Fingern und am Handgelenk) sowie für alle operativen Techniken in diesem Bereich (Arthroskopie des Handgelenks sowie Eingriffe an kleineren Gelenken).

Ihr Spezialist für die Wirbelsäule

Dr. Isidro Marimón Juan hat sein Studium der Medizin und Chirurgie 1991 an der Autonomen Universität Barcelona abgeschlossen und seinen Facharzt in Orthopädischer Chirurgie und Traumatologie 1996 am Krankenhaus Josep Trueta in Girona absolviert. Er ist Chefarzt des Krankenhauses von Manacor und in der Abteilung für Wirbelsäulenerkrankungen tätig.

Dr. Marimón hat die Subspezialisierung der Wirbelsäulenmedizin und -chirurgie, die perkutane und minimalinvasive Chirurgie sowie die Kyphoplastie mit vorangetrieben. Er ist außerdem Mitglied der Behandlungsgruppe für Wirbelsäulenfrakturen bei älteren Menschen.