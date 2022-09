Juaneda Inca ist ein privates Gesundheitszentrum, das fachärztliche Betreuung ebenso wie Allgemeinmedizin sowie klinische Analysen, Radiologie und Physiotherapie für die gesamte zentrale und nördliche Region Mallorcas anbietet. Dr. Tomeu Munar, einer der Ärzte von Juaneda Inca, erläutert die Bedeutung des Centro Médico:

„Besonders hervorzuheben ist die Anzahl an ärztlichen Fachbereichen, die wir anbieten, aber auch die Qualität der Fachärzte, die im Juaneda Inca die Patienten betreuen“, sagt Dr. Munar. Zum Team gehört Dr. Joan Benejam, Urologe, Professor und Akademiemitglied (auch in der Forschung tätig), der Endokrinologe Dr. Santiago Tofé sowie die Kardiologen Dr. Joan Torres und Dr. Eric Canales. Nicht minder bedeutend sei das große Engagement, mit dem die Patienten im Bereich der Allgemeinmedizin versorgt werden. Dafür zuständig sind so erfahrene Ärzte wie Dr. Munar oder die Doktoren Antoni Mas und Vicente Badía, die unterstützt durch das fachkundige Pflegepersonal Tag für Tage die Patienten betreuen.

Vielfalt der Fachbereiche

„Unsere Patienten schätzen besonders die Vielfalt der im Zentrum angebotenen Fachbereiche und die Nähe zu ihrem Zuhause“, erklärt Dr. Munar. Bei den fachärztlichen Disziplinen sei besonders die Pädiatrie hervorzuheben, die komplett renoviert wurde und eine durchgehende Versorgung von Montag bis Freitag bietet.

„Ebenfalls erwähnenswert ist unsere erfahrene Abteilung für Physiotherapie, die sich großer Anerkennung erfreut und eine bedeutende Bandbreite an Therapien und Behandlungen anbietet, von denen einige – etwa die Stoßwellentherapie – in der Region einzigartig sind“, sagt Dr. Munar.

Hochmoderne Ausstattung

Auch die Radiologie im Juaneda Inca bietet nicht nur konventionelle Geräte, sondern auch eine neue, hochmoderne Ausstattung für die Durchführung von Ultraschall- und Mammografie-Untersuchungen. Auch hier werden die Patienten an allen Werktagen versorgt, sodass sie für diese Diagnosen nicht nach Palma müssen.

Hinzu kommen medizinische Fachdisziplinen wie Gynäkologie, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Allgemeinchirurgie, Traumatologie und Dermatologie sowie Augenheilkunde, Kardiologie, Rheumatologie, Pneumologie, Allergologie und Gastroenterologie. Darüber hinaus bietet Juaneda Dental im Rahmen auch eine hochmoderne zahnmedizinischen Versorgung.

„Unser Angebot wird von unterschiedlichsten Patienten genutzt“, erklärt Dr. Munar. „In der Allgemeinmedizin versorgen wir eine große Gruppe an Patienten, die sowohl aus der Region als auch von anderswo auf der Insel kommen. Aufgrund der guten Lage des Zentrums betreuen wir auch viele ausländische Patienten, darunter sowohl Residenten als auch Urlauber“, fügt er hinzu.