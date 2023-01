Bald könnte auf Mallorca eine der letzten Corona-Maßnahmen fallen: Der Chefvirologe der spanischen Regierung, Fernando Simón, hat am Mittwoch (25.1.) bei einer Veranstaltung in Saragossa angekündigt, dass die Masken im öffentlichen Nahverkehr in ganz Spanien bald nicht mehr verpflichtend sind. "Ich weiß nicht, ob nächste Woche oder die darauf", fügte er hinzu. Das letzte Wort hat dabei nicht er allein, aber das Gesundheitsministerium meldete auf Anfrage verschiedener Medien, dass tatsächlich bald die Pflicht aufgehoben werden soll. Auch hier war von einem Beschluss innerhalb der nächsten zwei Wochen die Rede.