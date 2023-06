"Sieben von zehn Restaurants auf Mallorca haben gravierende Hygienemängel"

Am Mittwoch ist der Welttag der Lebensmittelsicherheit. Die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" hat sich die Chef-Inspektorin der Restaurants auf Mallorca zum Interview geschnappt. Ihre Aussagen sind ziemlich erschreckend.

Was sollte die Regierung Ihrer Meinung nach in Bezug auf das Gaststättengewerbe beachten?

Das Gaststättengewerbe ist sich nicht bewusst, in welchem schlechten Zustand es sich auf den Balearen befindet. Vor allem unter dem Gesichtspunkt der Hygiene.

Mit anderen Worten: Es werden die Hygienemaßnahmen nicht eingehalten…

Ja, das ist korrekt. Sieben von zehn Restaurants auf Mallorca, die wir im vergangenen Jahr besucht haben, haben gravierende Hygienemängel. Und wir sprechen hier nicht von kleinen Dingen, die weniger schwerwiegend sind, sondern von schweren Verstößen.

Können Sie einige Beispiele nennen?

In 45 Prozent der Restaurants gibt es für die Angestellten keine Möglichkeit, sich die Hände zu waschen oder das Waschbecken ist kaputt. Mitarbeiter, die mit Lebensmitteln umgehen, können sich also nicht die Hände reinigen. Infolgedessen haben wir in 30 Prozent der besuchten Betriebe Kreuzkontaminationen festgestellt.

Was gab es sonst noch?

In 7 Prozent der Betriebe fehlte die Hygienekontrolle. Das ist zwar ein geringer Prozentsatz, aber ein sehr schwerwiegender Mangel. In diesen Restaurants waren die Angestellten oder ihre Hände schmutzig.

Sind sich die Arbeitgeber bewusst, dass sie etwas falsch machen?

Nein, denn wir stellen fest, dass sie nur sehr wenig über die mit dieser Art von Verhalten verbundenen Risiken wissen.

Sind sie sich der Gefahr bewusst, der sie ihre Kunden aussetzen?

Das sind sie nicht.

Wie viele Betriebe haben Sie im vergangenen Jahr kontrolliert?

Von den 14.000 Lokalen auf den Balearen haben wir etwa 2.200 im vergangenen Jahr besucht.

Welche Art von Lokalen kontrollieren Sie?

Restaurants, Cafeterias, Hotel- und Krankenhausküchen, Schulküchen, Küchen von sozialen Einrichtungen. Den letzteren geht es besser. Am schlechtesten geht es den Standardrestaurants.

Was würden Sie vorschlagen, um diese Situation zu verbessern?

Unser System basierte schon immer auf Kontrolle. Und obwohl unsere Gesetze vorsehen, dass diese Einrichtungen mindestens alle achtzehn Monate kontrolliert werden sollten, können wir sie aufgrund der begrenzten Anzahl von Inspektoren nur alle sechs Jahre besuchen. Außerdem handelt es sich um einen Zufluchtssektor. Es gibt Leute, die aus anderen Branchen kommen und in der Gastronomie arbeiten. Andere fangen an, trendige Gerichte wie Sushi zuzubereiten, ohne die nötigen Kenntnisse dafür zu haben. Das ist eine sehr heikle Situation.

Was schlagen Sie also vor?

Wir müssen dafür sorgen, dass die Gaststättenunternehmer professioneller handeln. Das ist die Leitlinie, die aus Europa kommt: Wir müssen daran arbeiten, eine Kultur der Lebensmittelsicherheit zu schaffen. Es ist allgemein bekannt, dass Unternehmer, die die Risiken nicht kennen, gefährlich wie eine Bombe sind. Und wenn es auf den Balearen dann auch noch wenig Kontrollen gibt, wird es noch schlimmer. Hinzu kommt, dass unsere Gesellschaft es nicht belohnt, wenn man etwas gut macht. Der Gastronom, der sich an die Regeln hält, hat keine Vorteile.

Sollte dies nicht in irgendeiner Form anerkannt werden?

Ja, aber wir haben kein System, das dies vorsieht. Ich würde von den Arbeitgebern verlangen, dass sie geschult werden und die Hygienemaßnahmen einhalten. Ich würde die Gesellschaft auffordern, dies zu verlangen, und ich würde die neue Regierung bitten, auf ein System zu setzen, das Garantien bietet.

Wie viele Inspektoren gibt es und wie viele werden Ihrer Meinung nach benötigt?

Wir haben etwa 30 Inspektoren, die etwa 21.000 Betriebe überwachen. Dazu müssen wir aber die Betriebe hinzurechnet, die keine Gastronomiebetriebe sind, wie Metzgereien, Bäckereien, Supermärkte, Eisdielen, Eisfabriken, Getränke, Wasser, Fischmärkte, Schlachthöfe, Käsefabriken, Eierfabriken usw.. Um die gesetzlich vorgeschriebenen Inspektionen alle anderthalb Jahre durchführen zu können, müsste die Zahl der Inspektionen mindestens vervierfacht werden.

Das klingt nicht machbar.

Ja, deshalb sollten die Arbeitgeber des Sektors ihre eigenen Kontrollen durchführen. Selbstkontrollen mit Garantien, die dann von der Verwaltung validiert werden könnten. Wir haben bereits eine App herausgebracht, die bereits einige Unternehmer nutzen. Das ist meiner Meinung nach die Zukunft. Vorausgesetzt, sie machen sich nichts vor, und es hilft ihnen zu wissen, wo sie versagen.

Und diese Bewertungen könnten öffentlich gemacht werden?

Ja, denn dann wüssten die Verbraucher, ob sie ein sauberes Restaurant betreten.