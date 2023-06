Auf Mallorca und den Nachbarinseln sind im Jahr 2022 mehr Menschen gestorben als im Jahr 2019. Der Anstieg betrug laut dem spanischen Statistikamt INE 16,6 Prozent. Damit sind die Balearen nach den Kanaren die Autonome Region, in der die Sterblichkeit am meisten gestiegen ist. Insgesamt starben vergangenes Jahr 9.322 Personen, 1.327 mehr als im Jahr vor der Pandemie.

Mehr Tote durch Bluthochdruck, Diabetes und Demenz

Die Zahlen sind noch provisorisch, erst im Dezember werden die genauen Statistiken veröffentlicht. Dennoch gilt schon jetzt als sicher, dass es einen drastischen Anstieg der Sterblichkeit durch Bluthochdruck gegeben hat: 400 Menschen erlagen Krankheiten, die damit in Verbindung stehen, das sind 37 Prozent mehr als noch 2019.

Auch die Zahl der Diabetes-Toten stieg an. 281 Personen starben an den Folgen der Zuckerkrankheit, das ist ein Anstieg von 11,5 Prozent. 417 Menschen erlagen den Folgen von Demenz, was einem Anstieg von 6,4 Prozent entspricht.

Besonderer Anstieg im Sommer

Einen besonderen Anstieg der Sterblichkeit verzeichneten die Balearen in den Sommermonaten zwischen Mai und September. Rund 26,1 Prozent mehr Menschen starben in der heißen Zeit des Jahres im Vergleich zu 2019. Damit liegen die Inseln vor dem spanischen Schnitt von 20,5 Prozent.

Besonders im Bereich der Sterbefälle durch Bluthochdruck gab es im Sommer mit 47,2 Prozent eine drastische Erhöhung. Im Bereich der Diabetes betrug der Anstieg im Sommer 21,4 Prozent, bei den Demenzfällen 25,5 Prozent.

So sind die Daten spanienweit

Spanienweit starben im vergangenen Jahr 463.133 Menschen –44.430 mehr als 2019. Die Sterblichkeit bei Männern stieg um 9,9 Prozent an, bei Frauen um 11,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anstieg kleiner: Bei den Männern betrug der Unterschied 1 Prozent, bei Frauen 4,4 Prozent. Die Zahl der Suizide betrug 4.097, was einem Anstieg von 2,3 Prozent im Vergleich zu 2021 entspricht. Landesweit nahmen 260 Personen die Möglichkeit der Euthanasie in Anspruch. /pss