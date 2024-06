Adipositas-Chirurgie bei Juaneda Hospitales: Effektive Hilfe für Patienten mit schwerwiegenden Risiken bei der Gewichtsreduktion

Das Team für Adipositaschirurgie in der Klinik Juaneda Hospitales, bestehend aus den Verdauungschirurgen Dr. Salvador Pascual und Dr. Andrés Cifuentes unter der Leitung der Krankenpflegerin Alicia Bennassar, blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung und multidisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich der bariatrischen Chirurgie zur Gewichtsreduktion bei morbider Adipositas zurück.

Morbide Adipositas bzw. krankhafte Fettleibigkeit (Body-Mass-Index BMI von 30 Kg/m2 oder mehr) ist nicht nur ein ästhetisches Problem. Vielmehr stellt diese Krankheit eine schwerwiegende Beeinträchtigung des Lebens dar und erhöht das Risiko eines frühen Todes. Brigitte, eine Patienten des Teams für Adipositaschirurgie bei Juaneda Hospitales erzählt, wie glücklich sie darüber ist, dass sie es gewagt hat, diesen Schritt zu gehen:

Brigitte, eine Patientin des Adipositaschirurgie-Teams von Juaneda Hospitales, lobt die besondere Betreuung durch das Ärzte- und Schwesternteam. / Juaneda Hospitales

Aussage einer Patientin: "Ich wog 114 Kilo"

„Ich wog 114 Kilo und war sehr deprimiert durch das Problem der Fettleibigkeit. Ich hatte Gallensteine und zwei Jahre mit starken Schmerzen bzw. drei Jahre mit Koliken hinter mir. Daher beschloss ich, in die Klinik Juaneda zu gehen – Gott sei Dank, denn ich denke, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Von einem sehr guten Team wurde ich sehr gut betreut. Das betrifft die Ärzte genauso wie die Krankenpflegerinnen."

Und sie erzählt weiter: „Alicia, die Krankenschwester, ist eine unglaublich feine Person, sie hat mich nie alleine gelassen und war sogar im OP-Saal an meiner Seite, denn ich war sehr nervös, weil man ja nicht weiß, was auf einen zukommt und wie es einem nach der OP gehen wird. Sie war da und hielt meine Hand, machte mir Mut und gab mir Zuversicht, dass alles gut werden würde, und genau so war es.“

Das Team der Adipositaschirurgie von Juaneda Hospitales, bestehend aus den Chirurgen Dr. Salvador Pascual und Dr. Andrés Cifuentes. / Juaneda Hospitales

Ein schnelles und durch das Team gut organisiertes Vorgehen

Alicia Bennassar, Krankenpflegerin in der Abteilung für Adipositas der Klinik Juaneda Hospitales, betont, dass „die Vorbereitungen schnell abgeschlossen sind. Die Patienten haben Vorgespräche mit Verdauungsspezialisten, Anästhesisten, Chirurgen, Endokrinologen und Ernährungsberatern, die sie innerhalb von zwei Wochen durchlaufen haben, da wir sehr gut organisiert sind.“

Bei diesem Prozess werden „die Patienten stets von mir oder einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin unseres Krankenpflegepersonals begleitet. Die Patienten müssen sich um nichts kümmern, wir organisieren alles je nach der individuellen zeitlichen Verfügbarkeit sowie den Lebens- und Arbeitsgewohnheiten jedes Einzelnen“, fügt Alicia Bennassar, Krankenschwester der Bauchchirurgie, hinzu.

Alicia Bennassar ist Krankenschwester und Koordinatorin des Teams für Adipositaschirurgie bei Juaneda Hospitales. / Juaneda Hospitales

Verschiedene chirurgische Techniken

Dr. Salvador Pascual, Facharzt für Allgemein- und Verdauungschirurgie bei Juaneda Hospitales, erklärt, dass „die operativen Techniken immer je nach Patient und seiner Erkrankung ausgewählt werden. In diesem Fall [er bezieht sich dabei auf einen anderen Eingriff, als den, der bei Brigitte vorgenommen wurde] werden wir eine Magenverkleinerung durchführen: die Magenkapazität wird verringert, und somit isst der Patient weniger.“

„Eine weitere Technik, die wir anwenden“, erläutert er, „ist der Magenbypass, mit dem wir neben der Restriktion, bei der wir die Magenkapazität verkleinern, auch eine Malabsorption erreichen, sodass die Patienten nicht nur weniger essen, sondern auch weniger Nährstoffe aufnehmen. Aber auch hier gilt, dass nicht alle Techniken für alle Patienten adäquat sind. Das ist immer von der jeweiligen Erkrankung abhängig.“

Der Patient wird 24 bis 48 Stunden nach der Operation entlassen. / Juaneda Hospitales

Entlasung innerhalb von 24-48 Stunden nach der Operation

Ein solcher Eingriff zieht keine lange und komplizierte Genesungszeit nach sich: „Je nach Verlauf und Entwicklung werden die Patienten 24 bis 48 Stunden nach dem Eingriff aus dem Krankenhaus entlassen. Acht Stunden zuvor kann mit der Nahrungsaufnahme meist flüssiger Art begonnen werden. Die meisten Patienten haben nur sehr geringe Schmerzen nach der Operation“, versichert Dr. Pascual.

Dr. Andrés Cifuentes, Facharzt für Allgemein- und Verdauungschirurgie an der Klinik Juaneda Hospitales, bezieht sich auf die von Dr. Pascual angesprochene Operation, die als anschauliches Beispiel für viele ähnliche Fälle steht, und erklärt, dass „es sich um eine 55-jährige Frau mit mehreren Begleiterkrankungen aufgrund morbider Adipositas handelte.“

Für die Patienten verbessert sich durch die Operation die Lebensqualität und -erwartung. / Juaneda Hospitales

Chirurgie, die die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten mit Fettleibigkeit verbessert

Diese Patientin litt im Zusammenhang mit der krankhaften Fettleibigkeit unter schwerwiegenden Problemen wie „Bluthochdruck, Koagulopathie, Ateminsuffizienz und venöser Insuffizienz, weshalb wir es für angezeigt hielten, eine Magenverkleinerung durchzuführen. Dadurch wird es gelingen, dass sie in weniger als einem Jahr ihr Gewicht reduzieren wird“, fügt Dr. Cifuentes hinzu.

Abschließend ergänzt er, dass „die Patientin dadurch sowohl eine höhere Lebensqualität als auch eine höhere Lebenserwartung haben wird.“ Er betont, dass heute alle medizinischen Einrichtungen und Gesundheitsorganisationen sich darin einig sind, dass Fettleibigkeit eine Krankheit ist, die schwerwiegende Gesundheitsprobleme nach sich zieht und die Lebenserwartung verkürzt. Dies ist mittlerweile auch wissenschaftlich belegt.