In den Juaneda-Kliniken wird eine innovative Technik der Stammzellenimplantation bei Kniearthrose angewendet

Dr. Jörn Hartmann, Mitarbeiter der Abteilung für Biologische, Integrative und Regenerative Medizin (UMBIR) der Juaneda-Kliniken und Spezialist für regenerative Traumatologie, und Dr. Alberto Hernández, Leiter der UMBIR-Abteilung der Juaneda-Kliniken, haben vor kurzem den ersten Eingriff mit Stammzellen durchgeführt, die in den Knochen einer Patientin implantiert wurden, um die Regeneration von Knochengewebe bei Kniearthrose zu bewirken.

Die Injektion von Stammzellen und plättchenreichem Plasma in den zu regenerierenden Knochenbereich der Patientin, unterstützt durch radiologische Bildgebung. / Juaneda

"Unendlich viele Möglichkeiten"

„Die biologische und regenerative Medizin hat Patienten mit Arthrose und anderen Knochen-Muskel-Verletzungen unendlich viele Möglichkeiten eröffnet.“, erklärt Dr. Hartmann und fährt fort: „Wir wenden eine Behandlung mit mesenchymalen Stammzellen an, die aus dem körpereigenen Knochenmark des Patienten gewonnen werden, um die Geweberegeneration im behandelten Bereich zu stimulieren“. In diesem Fall handelte es sich um ein stark von Arthrose betroffenes Knie einer älteren Dame, die eine Operation zur Implantation einer Knieprothese vermeiden wollte.

Augenblick der Entnahme des körpereigenen Knochenmarks zur Gewinnung der mesenchymalen Stammzellen. / Juaneda

Dieses Verfahren „wird häufig bei degenerativen Prozessen wie Knie-, Hüft-, Schulter- und Sprunggelenksarthrose eingesetzt, die in diesem Bereich am häufigsten vorkommen“. Es ist auch eine sehr nützliche Behandlung „bei der sogenannten Pseudoarthrose, das sind Brüche, die nicht gut heilen und die Genesung nach einem Bruch verlangsamen“, erklärt Dr. Hartmann und ergänzt, dass „es auch bei chronischen Sehnenverletzungen wie der Achillessehne im Fuß, der Patellasehne im Knie und der berühmten Rotatorenmanschette in der Schulter, die so häufig verletzt wird, eingesetzt werden kann.“

Die neuartige Behandlung derartiger Pathologien „hat eine Wirksamkeit, die durch wissenschaftliche Studien belegt ist. Sie erzeugt eine Regeneration [des betroffenen Gewebes] und regt mit den körpereigenen Stammzellen die Neubildung von Knorpeln, Knochen, Sehnen oder Muskeln an.“

Konkreter Fall

Dr. Hartmann erinnert sich an den konkreten Fall dieser Patientin, die von außerhalb Mallorcas kam, um sich diesem innovativen Verfahren in der Juaneda-Klinik zu unterziehen. Die Patientin hatte eine Arthrose im Knie, die ihr chronische Schmerzen und Schwierigkeiten beim Gehen bereitete. „Das Verfahren“, so Dr. Harmann, „wird ambulant durchgeführt, mit örtlicher Betäubung und Sedierung zum Wohlbefinden des Patienten.“

Während der Aufbereitung des Knochenmarks zur Abtrennung der Stammzellen. / Juaneda

„Das Verfahren läuft folgendermaßen ab“, fährt er fort, „wir gewinnen ein sogenanntes Knochenmarkaspirat durch eine kleine Punktion eines körpereigenen Knochens. Dieses Aspirat wird einem Verfahren zur Filtration, Konzentration und Trennung der verschiedenen Bestandteile unterzogen, bis die sogenannten mesenchymalen Stammzellen gewonnen werden.“

„Wenn wir die mesenchymalen Stammzellen und das plättchenreiche Plasma gewonnen haben, injizieren wir diese in den Knochen, direkt in den geschädigten Bereich, und zwar mit einem sogenannten Trokar, der wie eine Nadel aussieht, aber etwas dicker ist. In diesem Fall wurden die mesenchymalen Stammzellen in den subchondralen Knochen eingebracht, direkt unter den Knorpelschaden.“

„Das Präparat wird zusätzlich ins Gelenk gespritzt. Es handelt sich um eine ambulante Behandlung. Die Patientin, die sich dem Eingriff unterzog, verblieb nach der Sedierung einige Stunden zur Schmerzkontrolle in der Juaneda-Klinik und konnte dann noch am selben Tag nach Hause gehen“, erklärt der Spezialist.

Zehn bis 15 Tage an Krücken

Nach dem Eingriff beginnt ein Genesungsprozess, der darin besteht, dass die Patientin „10 bis 15 Tage an Krücken geht und das Bein nur teilweise belastet. Danach kann sie wieder ein normales Leben führen. Die größte Wirkung wird die Patientin nach 3 bis 4 Wochen feststellen. Nach einem Monat verschwindet die Flüssigkeit im Knie und die Schmerzen, die sie vor der Intervention hatte, lassen von Tag zu Tag nach.“

Foto 10r. Jörn Hartmann, Spezialist für regenerative Traumatologie, und Dr. Alberto Hernández, Leiter der Abteilung für Biologische, Integrative und Regenerative Medizin (UMBIR) der Juaneda-Kliniken. / Juaneda

Die Regeneration des Knochengewebes erfolgt über mehrere Monate und nimmt mit der Zeit zu, erklärt Dr. Hartmann. „Es ist ein langwieriger Prozess. Normalerweise reicht eine einmalige Behandlung aus. Man kann sie jedoch auch wiederholen, wenn der Patient, wie bereits in einigen Fällen vorgekommen, nach mehreren Jahren erneut Beschwerden hat.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir nun Patienten mit Arthrose und chronischen Schmerzen diese Behandlung in den Juaneda-Kliniken anbieten können. Das Verfahren mit Stammzellen regeneriert das Gewebe in Gelenken, Muskeln und Sehnen“, erläutert Dr. Alberto Hernández, Leiter der UMBIR-Abteilung der Juaneda-Kliniken. „Es ist bei degenerativer Arthrose oder chronischen Sehnenverletzungen angezeigt, bei Patienten, die sich nicht operieren lassen wollen oder können, weil sie Risiko-Patienten sind, und denen jetzt diese Alternative in den Juaneda-Kliniken zur Verfügung steht.“

„Die UMBIR-Abteilung der Juaneda-Kliniken“ – betont Dr. Hernández – „ist führend auf diesem Gebiet. Unsere Abteilung setzt auf fortschrittliche biologische Therapien, bei denen zur Vermeidung von Nebenwirkungen weniger Arzneimittel eingesetzt werden. Die Regeneration eines Gelenks mit körpereigenen Zellen ist eine vielversprechende Behandlungsmethode für Patienten, die eine Operation vermeiden und/oder starke chronische Schmerzen lindern möchten“, schließt Dr. Hernández.