Die richtige Sonnencreme auf Mallorca verwenden: Was kann Schutzfaktor 100?

Sie trugen Sonnenschutzmittel auf und haben sich dennoch teils übel verbrannt – den von der MZ befragten Ärzten sind in diesem Jahr viele solcher Fälle bekannt. Auch bei der Autorin dieser Zeilen hat ein Öl mit Schutzfaktor 30 von einer deutschen Supermarktkette, das „hohen Schutz“ versprach, erst gar nicht angeschlagen. Was ist da los?

„Selbst ein preiswertes Produkt vom Supermarkt muss halten, was es verspricht, wenn auch ein Öl schlechter einzieht als etwa eine Creme“, betont Dermatologe Jens Löhnert. Im Centro Médico Porto Pí, wo er arbeitet, hat auch er dieser Tage Patienten behandelt, die sich korrekt geschützt hatten. „Der Schutz, der besser als jede Sonnencreme wirkt, ist allerdings nach wie vor Kleidung“, betont der gebürtige Hamburger. Auch mit einer Markise könne man die Haut beschatten.

Besondere Vorsicht beim ersten Sonnenbad

Wenn das nicht reiche, müssen Sonnenschutzprodukte zum Einsatz kommen. Dabei sei allerdings zu beachten: Vor allem beim ersten Sonnenbad des Jahres ist die Haut besonders empfindlich, und Badegäste oder Ausflügler sollten sich nur kurz in der Sonne aufhalten. „Zwischen 11 und 16 Uhr setzt man sich bestenfalls gar nicht den Sonnenstrahlen aus“, empfiehlt Löhnert.

Welcher Schutzfaktor?

Auch wenn mit Schutzfaktor 100 ausgewiesene Produkte, die es etwa in den hiesigen parafarmacias gibt, anderes versprechen: „Nach wissenschaftlicher Kenntnis ist der höchste Schutzfaktor 50. Wenn das Glas voll ist, ist es voll und kann nicht vollstens sein“, betont der Experte metaphorisch. Aufschriften mit 100er Schutzfaktor wirken allenfalls verkaufsförderlich. Bei den weiteren Schutzfaktoren rät der Hautarzt, im Zweifelsfall zum Produkt mit dem höheren Faktor zu greifen.

Wird man trotz höherem Schutzfaktor braun?

Wer etwa zwischen 30 und 50 schwankt, sollte wissen: „Braun werden Sie auch mit 50er Schutzfaktor, wenn auch vielleicht etwas langsamer“, sagt er weiter. Schutzfaktor 50 bedeutet, dass man 50 Mal so lange in der Sonne bleiben könne, ohne rot zu werden, als ohne das Produkt. „Wenn Sie ohne Sonnenschutz nach zehn Minuten eine Rötung bekommen, weil Sie empfindlich sind, können Sie mit dem Schutzfaktor theoretisch 50 mal 10, also 500 Minuten in der Sonne bleiben. Bei Faktor 30 wären es 500 Minuten, also fünf Stunden“, so Löhnert beispielhaft.

Nur beim 100er Sonnenschutz entsprächen die Angaben kaum der Realität, stimmt ihm auch die Allgemeinärztin Sandra Lossau von den Deutschen Facharztzentren zu. „Die Werte geben einem eine falsche Sicherheit. Sie entsprechen nicht der Realität“, mahnt sie. Auch sie empfiehlt jedem Sonnenschutzfaktor 50. Doch Achtung: „Viele glauben, das sei dann ein Dauerschutz. Man sollte sich jedoch jedes Mal, nachdem man im Wasser war, erneut mit einem wasserfesten Produkt eincremen, und auch schon morgens, bevor man aus dem Haus geht“, rät sie.

Nur ein Jahr lang verwenden

In den vergangenen Tagen habe sie in ihrer Sprechstunde viele Stand-up-Paddle-Fahrer verarztet, die sich trotz der Anwendung von Sonnenschutzprodukten stark verbrannt hätten. „Sie sind oft lange unterwegs und spüren nicht, wie stark die Sonne ist, da sie öfter mal ins Wasser fallen“, so Lossau. Statt zu den oft transparenten Sonnenölen rät sie zu Cremes. „Sie kann man besser einmassieren und wischt sie nicht einfach nur kurz über die Haut. Man sieht durch die weiße Farbe auch genau, wo man sie aufgetragen hat.“

Was viele Urlauber und Residenten auch nicht beachten: Sonnenschutzprodukte sind nicht endlos haltbar. Man sollte jedes Jahr ein neues verwenden, rät Lossau.

Welcher Grad?

Von einem Sonnenbrand ersten Grades spricht man, wenn die Haut gerötet ist, also überansprucht wurde und mit Entzündung reagiert. Neben dem Einsatz von Aloe vera und Kühlung sind eventuell Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Kortison notwendig. Man sollte viel trinken. „Alles lindert die Symptome, hebt aber den Schaden nicht auf“, so Löhnert.

Bei Blasenbildung hat der Patient einen Sonnenbrand zweiten Grades. „Die Blasen nicht aufstechen, da Bakterien unter die Haut gelangen können“, so Lossau. Hinzu können Symptome wie starkes Krankheitsgefühl oder Fieber kommen.

Bei einer Verbrennung dritten Grades ist die Haut schwarz und verkohlt. „Betroffene Stellen müssen im Krankenhaus abgetragen werden, da die verbrannten Hautschichten, wenn sie zerfallen, lebensgefährliche Giftstoffe bilden“, so Löhnert.

