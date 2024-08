Auf Mallorca sind die Blutreserven knapp: Vor allem bei diesen Blutgruppen besteht Bedarf

Die Blutspendebank der Balearen (El Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares) ruft die hiesige Bevölkerung dringend dazu auf, Blut spenden zu gehen. Derzeit mangele es auf den Insel vor allem an Reserven für die Blutgruppen 0-positiv und 0-negativ.

Die Reserven der genannten Gruppen liegen unter 50 Prozent der optimalen Menge, was kaum den Bedarf für zwei Tage deckt, erklärte die Organisation am Montag (11.8.).

Wie schon in den Vorjahren ist die Situation der Blutkonserven auch in diesem Sommer kritisch. Im August kommen kaum Spender zur Blutbank, der Bedarf in den Krankenhäusern ist aber besonders hoch, insbesondere bei jungen Patienten, die für ihre Genesung Transfusionen benötigen. Auch bei etwa Transplantationspatienten, deren Überleben von Transfusionen abhängt, ist der Bedarf hoch.

Laut der Blutbank werden täglich 200 Spenden benötigt, um die Patienten auf den Balearen bestmöglich versorgen zu können. Derzeit gehe aber nur knapp die Hälfte an benötigten Spenden ein.

Wer spenden kann

Spenden kann jeder gesunde Mensch zwischen 18 und 65 Jahren, der über 50 Kilogramm wiegt. Die lebensrettende Spende ist freiwillig und dauert zwischen 20 und 30 Minuten. Eine monetäre Entschädigung gibt es nicht. Unter donasang.org können Interessenten einen Termin vereinbaren.

Wo und wann kann ich spenden?

Blutspenden geht, bis auf Feier- und Sonntage, täglich. Eine feste Anlaufstelle ist der Sitz der Banc de Sang in Palma (Carrer Rosselló i Cazador, 20). Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 20.30 Uhr und samstags von 9 bis 13.30 Uhr.

Daneben können Bewohner und Urlauber jeden Tag drei über die Insel verteilte mobile Stationen besuchen. Eine Karte auf der Website donasang.org zeigt jeweils, welches Dorf oder welche Kleinstadt an einem bestimmten Tag an der Reihe ist (puntos itinerantes) und wann die mobilen Stationen dort geöffnet sind. /sw