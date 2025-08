Neues Krankenhaus in Felanitx: Landesregierung macht 26 Millionen Euro für den Bau frei

Die Gemeinde Felanitx im Osten Mallorcas bekommt ein eigenes öffentliches Krankenhaus. Die Balearen-Regierung will am Freitag (1.8.) im Ministerrat den Etat ih Höhe von 26 Millionen Euro für den Bau verabschieden. Der Baubeginn ist für das letzte Quartal 2025 vorgesehen, und die Bauarbeiten sollen etwa zwanzig Monate dauern. Auf einer Gesamtfläche von 10.907 Quadratmetern sollen Hundert Zweitbettzimmer geschaffen werden.

Einzugsgebiet mit 140.000 Menschen

Das neue Krankenhaus ist in erster Linie für Reha-Patienten und chronisch Kranke gedacht. Mit dem Komplex soll die Versorgung im sogenannten Gesundheitssprengel Llevant im Osten von Mallorca verbessert werden, zu dem die Gemeinden Artà, Campos, Capdepera, Felanitx, Manacor, Santanyí, Son Servera, Montuïri, Petra, Porreres, Ariany, Sant Joan, Ses Salines, Sant Llorenç des Cardassar und Vilafranca gehören.

In dem Einzugsgebiet leben mehr als 140.000 Menschen, von denen 17 Prozent 65 Jahre oder älter sind. Laut Prognose des spanischen Statistik-Instituts steigt diese Zahl bis 2029 auf knapp 159.000, von denen dann 20 Prozent das Alter von mindestens 65 Jahren erreicht haben werden.

Weitere Pläne der Regierung

Das zukünftige Krankenhaus "Es Pas Nou" ist Teil eines größeren Infrastrukturplans, der bereits in der letzten Legislaturperiode initiiert wurde, der aber bislang über keinen festen Etat verfügte. Nun will die Landesregierung balearenweit bis 2028 insgesamt 450 Millionen Euro in das Gesundheitssystem investieren. Geplant sind - neben dem neuen Krankenhaus in Felanitx - unter anderem 27 neue Gesundheitszentren, die Erweiterung des Krankenhauses in Manacor sowie der zügige Bau des neuen Gesundheitskomplexes in Son Dureta. /amb

