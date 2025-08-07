Corona-Inzidenz steigt spürbar an: Tests verkaufen sich wieder wie warme Semmeln

Covid ist zwar deutlich weniger gefährlich als im Frühjahr 2020, weg ist das Virus aber nicht, auch nicht von Mallorca. Die Corona-Inzidenz auf der Insel steigt inzwischen vor allem im Sommer spürbar an, so auch dieser Tage. Parallel dazu nimmt der Verkauf von Tests in den Apotheken wieder zu. Rosa Llull, die Vorsitzende der Apotheker-Kammer der Balearen, berichtet, dass in diesen Wochen etwa doppelt so viele Tests an die Apotheken geliefert werden wie noch in den Wintermonaten.

Genaue Verkaufszahlen habe sie allerdings nicht vorliegen. Und auch nicht, ob die Tests im Endeffekt wirklich positiv ausfallen oder nicht. Denn die Testergebnisse werden seit Jahren nicht mehr registriert oder gemeldet.

Im Sommer leichteres Spiel

Dass es im Sommer deutlich mehr Fälle als im Winter gibt, bestätigt auch Antoni Oliver, Chef der Mikrobiologie am Landeskrankenhaus Son Espases. Im Winter müsse das Coronavirus mit zahlreichen anderen Viren, vor allem der Grippe, konkurrieren. Im Sommer habe es leichteres Spiel, auch weil sich die Menschen in den Sommermonaten deutlich mehr treffen würden als im Winter und damit zur Ausbreitung des Virus beitragen.

30 positive Tests pro Woche

Ein weiterer Grund ist, dass sich das Virus ständig an die Gegebenheiten anpasst und inzwischen zahlreiche neue Varianten entwickelt hat, die auch bei geimpften oder genesenen Personen immer wieder zuschlagen können. Laut Oliver würden in Son Espases derzeit rund 30 positive Covid-Tests pro Woche registriert, dreimal so viele wie noch Anfang Juli.

Jeder Patient und jede Patientin, die mit Atemwegserkrankungen eingeliefert werde, werde auf Covid getestet, berichtet Oliver. Der Prozentsatz der positiven Tests ist seit Anfang Juli von fünf auf 15 angestiegen. Trotz allem seien die Zahlen "niedrig" und "kein Grund sich verrückt zu machen", schließt Oliver. /jk