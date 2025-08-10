Geplantes Rauchverbot an Stränden und Bar-Terrassen: Auch die balearische Gesundheitsministerin ist dagegen

Die sozialistische Regierung um Spaniens Ministerpräsidenten Pedro Sánchez will Rauchen auf Restaurantterrassen im ganzen Land verbieten. Die konservative balearische Landesregierung ist dagegen. Ein offener Konflikt, an dem sich auch die Inselgastronomen beteiligen.

Prävention statt Verbot

„Tabak ist gesundheitsschädlich. Er ist die Hauptursache für Atemwegserkrankungen, Lungenkrebs und viele andere Krankheiten, die die Lebensqualität der Menschen erheblich beeinträchtigen und die Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems gefährden. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass ein Verbot nicht die beste Lösung ist.“ – so deutlich äußert sich die balearische Gesundheitsbehörde jetzt zum Gesetzesentwurf der neuen Anti-Tabak-Regelung, die die rauchfreien Zonen im ganzen Land erheblich ausweiten wird und noch vom Ministerrat gebilligt sowie im Parlament beraten werden muss.

Das neue Gesetz, das unter anderem das Rauchen auf den Terrassen von Bars und Restaurants, an Bushaltestellen, im Außenbereich von Diskotheken, in Firmenfahrzeugen und an Stränden verbieten soll, stößt auf deutlichen Skeptizismus bei der Behörde von Manuela García. Diese bevorzugt – wie sie sagt – eher Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen.

Ihre Botschaft ist klar: Auch wenn Tabak schädlich ist und das Ziel einer rauchfreien Generation bis 2030 geteilt wird, sei ein Verbot nicht die Lösung. Besser seien „wirksame Maßnahmen, die helfen, den Tabakkonsum zu senken“, etwa durch Prävention, Entwöhnungsprogramme und aktiven Schutz der Nichtraucher.

Die Strategie der balearischen Landesregierung stützt sich – so erklärt die Behörde im Gespräch mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" – auf drei Hauptziele: verhindern, dass junge Menschen mit dem Rauchen anfangen, Rauchern beim Aufhören helfen und Nichtraucher schützen. Anstelle eines pauschalen Verbots setzt die Behörde auf die freiwillige Einrichtung von „Rauchfreien Zonen“ mit steuerlichen Anreizen und Qualitätssiegeln. Ein Beispiel für dieses Modell ist das Balearische Netzwerk Rauchfreier Strände, das bereits 53 Strände umfasst.

Die balearische Landesregierung unterstützt zudem eine Erhöhung des Tabakpreises als Abschreckungsmaßnahme, vor allem für junge Menschen, beharrt jedoch darauf, dass die zusätzlichen Einnahmen in aktive Anti-Tabak-Maßnahmen reinvestiert werden müssten. Derzeit laufen auf den Balearen bereits Programme wie Respira Vida für Krankenhauspatienten, Decideix an Schulen sowie verschiedene Tabakentwöhnungsprogramme im Gesundheitsdienst.

„Unverhältnismäßig“

Die Stimme des Gastgewerbes stimmt mit der Haltung der Regionalregierung überein. Juan Miguel Ferrer, Präsident des Gastronomieverbands Restauración CAEB, hält das Rauchverbot auf Terrassen für „unverhältnismäßig“. Er betont, dass Terrassen wichtige Orte seien, an denen ein gutes Miteinander von Rauchern und Nichtrauchern erreicht worden sei, und befürchtet, dass die Regelung bei Touristen Verwirrung stiften könnte, da diese „unser gastronomisches Angebot und die Nutzung der Terrassen als besonderes Merkmal schätzen“. Deshalb wolle sich der Sektor „dem Ministerium für einen Dialog und ausgewogene Lösungen“ anbieten.

Der Verband Hostelería de España legte eine von der Beratungsfirma 40dB durchgeführte Umfrage unter 1.659 Bürgern vor, deren Ergebnisse diese Position stützen. Demnach halten 69,3 Prozent der Spanier Informations- und Sensibilisierungskampagnen für wirksamer als Verbote. Auch das mögliche Verbot auf Terrassen gilt nicht als vorrangig: Mehr als 56 Prozent betrachten es nicht als dringend. 85,2 Prozent gehen davon aus, dass Raucher weiterhin in der Nähe rauchen würden, was die Arbeit der Angestellten erschwert und neue Probleme schafft. Zudem fürchten 62,6 Prozent negative Auswirkungen auf das touristische Image des Landes, zumal andere Reiseziele wie Frankreich Terrassen von ihren Rauchverboten ausgenommen haben. Weniger als ein Drittel der Bevölkerung glaubt, dass die Maßnahme den Konsum tatsächlich verringern wird.

Das umfasst die angedachte neue Regelung

Der vom zentralspanischen Gesundheitsministerium erarbeitete Text will den Tabakkonsum um ein bis zwei Prozent senken und jährlich Einsparungen von 100 bis 200 Millionen Euro im Gesundheitssystem erzielen. Um dies zu erreichen, sieht die Regelung Maßnahmen wie die Gleichstellung des Dampfens mit herkömmlichem Tabak sowie das Verbot von Einweg-E-Zigaretten vor.

Die neuen rauchfreien Zonen sollen Terrassen, Bushaltestellen, den Außenbereich von Diskotheken, Firmenfahrzeuge, Bildungseinrichtungen, Sportanlagen, öffentliche Schwimmbäder und einen 15-Meter-Sicherheitsbereich an Eingängen zu öffentlichen und Gesundheitseinrichtungen umfassen. Außerdem wird eine neutrale Verpackung für alle Tabakprodukte vorgeschrieben, mit einheitlicher Farbe für die Packungen, und Raucherclubs werden abgeschafft. Verstöße sollen sanktioniert werden.

Trotz dieser Ankündigungen und Einschränkungen berichten Tabakläden auf Mallorca gegenüber diesem Medium, dass sie keinen Rückgang der Verkäufe feststellen. „Alles bleibt gleich. Die Leute kaufen seit Jahren immer das Gleiche und in der gleichen Menge, egal welches Gesetz es gibt“, sagt eine Mitarbeiterin mit 15 Jahren Branchenerfahrung. Sie habe lediglich eine Verschiebung hin zum Drehtabak bemerkt. „Und dabei bin ich selbst für ein Verbot, auch wenn ich davon lebe“, gesteht sie.

Andere Tabakhändler hingegen bezweifeln die Wirksamkeit des Gesetzes, da sie nicht glauben, dass Menschen am Strand oder an anderen öffentlichen Orten aufhören werden zu rauchen, wenn es keine wirksame Kontrolle gibt. „Willst du mir sagen, die Polizei wird jeden öffentlichen Ort einzeln kontrollieren? Das sind viel zu wenige. Am Ende zahlen alle für das Fehlverhalten einiger weniger“, meint ein Angestellter, der nicht glaubt, dass Verbote die Konsumgewohnheiten ändern – eine Meinung, die sich mit der Skepsis eines Teils der Bevölkerung in der Umfrage von Hostelería de España deckt.

