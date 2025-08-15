Warum sind so viele Ärzte auf Mallorca Latinos?

Als aus Lateinamerika stammender Arzt auf Mallorca zu arbeiten, kann unerwartete Herausforderungen mit sich bringen. Da denkt man, man beherrscht zumindest die Sprache seines neuen Heimatlandes, und dann das: Als der Internist Antonio Drusetta 1990 nach Mallorca kam, verschrieb er einem Kind, dessen Mutter meinte, es sei „constipado“ (erkältet), ein Abführmittel. „In meinem Heimatland Venezuela bedeutet ‚constipado‘, dass man Verstopfung hat“, erklärt der 60-Jährige.

Nach dem Vorfall kaufte er sich Bücher, um sich schnell mit den hierzulande im Spanischen verwendeten medizinischen Begriffen vertraut zu machen. „Heute lese ich manchmal Arztberichte von erst kürzlich von Lateinamerika nach Mallorca gezogenen Kollegen und muss lachen, weil sie Ausdrücke verwenden, die ich nicht kenne“, sagt Drusetta.

Dass er kein Mallorquiner ist, kam damals, vor 35 Jahren, nicht bei jedem Patienten gut an. „Es gab vereinzelt welche, die mir gesagt haben, dass sie lieber von einem mallorquín sprechenden Arzt behandelt werden möchten“, erinnert sich der dreifache Familienvater. Sauer sei er deswegen nicht gewesen: „Ich verstehe, dass sich die Insulaner überrannt fühlen.“ Nach mehr als drei Jahrzehnten auf der Insel sind derartige Vorfälle mit Patienten längst Geschichte. Mittlerweile hat Drusetta keinen Akzent mehr, witzelt mit seinen Patienten auch mal auf mallorquín.

Die öffentlichen Krankenhäuser der Insel sind meist strenger, was die Einstellungskriterien betrifft. / EUROPA PRESS

Einfache Anerkennung

Der Auswanderer ist als aus Lateinamerika stammender und hierzulande praktizierender Arzt längst keine Seltenheit. Wer sich in den vergangenen Jahren in den hiesigen Krankenhäusern, Notaufnahmen oder beim Arzt herumtreiben musste, dem wird schon aufgefallen sein: Unter den Ärzten sind überdurchschnittliche viele Lateinamerikaner. Die jüngsten Zahlen der balearischen Ärztekammer (Col·legi Oficial de Metges de Illes Balears, COMIB) bestätigen diesen Eindruck. 7.200 Ärzte sind dort insgesamt registriert, 1.800 von ihnen stammen aus Lateinamerika. Die meisten Latino-Ärzte kommen aus Argentinien, Kuba, Kolumbien und Venezuela. Jedes Jahr schreiben sich in der Kammer etwa 240 neue Ärzte ein. Die Hälfte davon sind Latinos.

„Schon seit fünf bis zehn Jahren kommen vermehrt Ärzte aus Lateinamerika auf die Balearen“, bestätigt Carles Recasens, Vorsitzender vom COMIB. Egal ob sie im öffentlichen oder privaten Sektor tätig sein wollen: Alle müssen der Ärztekammer beitreten. „Viele der Latino-Ärzte lassen sich als Allgemeinmediziner (médico general) registrieren, haben also noch nicht ihre Facharztausbildung absolviert oder Letztere wurde nur noch nicht anerkannt“, erzählt der 47-Jährige. Die Anerkennung des Medizinstudiums gehe recht schnell vonstatten. Hier spielt nicht nur das Ausbildungsland eine Rolle, sondern auch die genaue Universität. „Dafür gibt es eine Liste mit anerkannten Universitäten“, so Recasens.

Deutlich komplizierter sei die Anerkennung der Facharztausbildung. „Hier wird jeder Fall einzeln entschieden“, so der Psychiater. Teils müssten Bewerber aus Lateinamerika Jahre warten, bis sie hierzulande offiziell als Facharzt zugelassen werden. Einerseits müssen sie umfassendere Nachweise erbringen, andererseits zählt auch die Praxiserfahrung. Aufgrund des auf den Balearen vorherrschenden Ärztemangels stellen die Kliniken diese Ärzte aber auch vor der offiziellen Facharzt-Zulassung an. Oft arbeiten die Latinos dann auch in den Notaufnahmen, weiß der Kardiologe Nelson Alvarenga, der vor über 30 Jahren von Paraguay nach Spanien und vor 23 Jahren nach Mallorca gekommen ist. Durch Nachtdienste und andere Zusatzdienste könnten sie sich gutes Geld dazuverdienen, das sie nicht selten an ihre zurückgebliebenen Familien schicken. Die öffentlichen Einrichtungen seien bei der Einstellung oft strenger als die privaten, sind sich die Ärzte einig.

Auch in der Privatklinik Juaneda in Palma arbeiten viele aus Lateinamerika stammende Ärzte. / B. PALAU

Oft werden die Latino-Ärzte gezielt von Unternehmen rekrutiert, damit sie nach Spanien kommen. Der Fachkräftemangel bestehe auch, da viele spanische Fachärzte etwa nach Portugal oder ins Vereinigte Königreich ziehen, wo sie laut Drusetta deutlich mehr als in ihrem Heimatland verdienen. Auch die hohen Mietpreise und Lebenshaltungskosten auf Mallorca seien für viele Ärzte vom spanischen Festland abschreckend, weiß Alvarenga.

Mehr Sicherheit

Neben den besseren Arbeitsbedingungen erhoffen die Lateinamerikaner sich hier auch bessere Lebensbedingungen, etwa mehr Sicherheit als in ihren Heimatländern. „In Venezuela würde ich aufgrund der politischen und sozialen Lage aktuell nicht einmal Urlaub machen“, sagt Drusetta, der in der Clínica Juaneda arbeitet.

Eine der Latino-Ärztinnen der jüngsten Generation ist Paola Castelblanco, die im Landeskrankenhaus Son Espases aktuell ihre Facharztausbildung in Neurochirurgie macht. In Valencia hatte sie sich zuvor sieben Monate lang auf das Medizinexamen MIR vorbereitet. Die 5.000 Auswärtigen, die 2020 antraten, mussten um nur 230 Plätze für Facharztausbildungen kämpfen. Die Kolumbianerin schnitt gut ab, ergatterte einen der begehrten Plätze. „In meinem Heimatland Kolumbien gibt es kaum Möglichkeiten für die Facharztausbildung, und für meine Wunschdisziplin sogar noch weniger. Zudem werden Frauen durch den dort nach wie vor vorherrschenden machismo benachteiligt“, so die 32-Jährige.

Auch finanzielle Gründe seien entscheidend dafür gewesen, dass sie vor fünf Jahren nach Spanien gekommen sei. „Ich hätte in Kolumbien für die Facharztausbildung alle sechs Monate um die 5.000 Euro zahlen müssen. Dabei arbeitet man währenddessen so viel, dass die Ausbildung Sklaverei ähnlichen Zuständen gleicht. Hier auf Mallorca bekomme ich Geld“, so Castelblanco. Mit zwischen 1.200 und dank 24-Stunden-Schichten bis zu 2.800 Euro brutto könne man rechnen.

Mittlerweile habe sie gegenüber den Patienten ein ganz anderes Auftreten, wenn sie sich vorstellt. „Am Anfang haben sie oft das Gesicht verzogen: aus Lateinamerika und dann auch noch eine Frau? Ich musste erst lernen, etwas kühler und distanzierter zu sein, damit sie mich ernst nehmen“, so Castelblanco. Nach Kolumbien zurückgehen würde auch sie nicht – „außer es gibt familiäre Probleme“.

HOHE ZUWANDERUNG AUS KOLUMBIEN UND ARGENTINIEN Auch bei einer aktuellen Zählung der Balearen-Bevölkerung des spanischen Nationalen Statistikinstituts (INE) fallen die Latinos stark ins Gewicht. Laut INE zogen zwischen Januar und Juni 3.340 in Kolumbien geborene Menschen auf die Balearen. Sie bilden damit die größte Gruppe unter den neuen ausländischen Bewohnern. Es folgen Argentinier mit 1.930 Zuzügen und Marokkaner mit 1.170. Insgesamt leben 1.251.086 Menschen auf der Inselgruppe. Die Bevölkerungszahl der Balearen liegt damit auf einem neuen Höchststand, wobei fast 95 Prozent des Bevölkerungszuwachses von 12.501 Personen aus dem Ausland stammen.

