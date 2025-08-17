Trotz hohem Hautkrebs-Risiko auf Mallorca: "Screening für alle ist unrealistisch“

Wer Hautärztin María Magdalena Roth in ihrer Sprechstunde im privaten Gesundheitszentrum Quirónsalud Nuredduna in Palma konsultieren will, der braucht Geduld. Nächster freier Termin? Im Mai 2026. Ziemlich lange hin, wenn man bedenkt, dass gerade Hautkrebs innerhalb von wenigen Monaten schnell voranschreiten und ernsthaft lebensbedrohlich werden kann. Bemerkenswert: Nicht alle, die in einer Einrichtung von Quirónsalud – der Kette gehören unter anderem auch die großen Kliniken Rotger und Palmaplanas an – um einen Dermatologen-Termin bitten, müssen neun Monate darauf warten. „Es kommt ganz darauf an, welche private Versicherung man hat“, so Roth.

Ungleiche Patientenverteilung

Sie selbst nehme Patienten aller Privatversicherungen an – entsprechend voll sei ihr Terminkalender. „Einige meiner Kollegen im privaten Gesundheitssektor dagegen selektieren und arbeiten nur mit bestimmten Patienten.“ Jenen nämlich, die Kunden bei Versicherungen sind, die die Ärzte am besten vergüten – unabhängig von der Police, die die Kunden zahlen. Eine Praktik, die auf der Insel gang und gäbe sei. „Die meisten Mediziner sind wie ich selbstständig. Wir arbeiten zwar in bestimmten Kliniken oder Gesundheitseinrichtungen und haben dort unsere Sprechstunden, können aber selbst entscheiden, wen wir behandeln möchten und wen nicht.“ Das gebe den Medizinern zwar eine gewisse Freiheit, führe aber auch zu ungleicher Patientenverteilung.

Dass es teils erhebliche Unterschiede bei den Wartelisten auf einen Facharzttermin gibt, zeigt auch ein kleiner MZ-Test auf den Online- Terminvergabeportalen verschiedener Privatkliniken: Tatsächlich variieren die Wartezeiten zwischen wenigen Tagen und mehreren Monaten – je nachdem, welche Versicherung man angibt. Auch deshalb gibt es keine offiziellen Daten über die Wartelisten im privaten System. „Wir sind ein privates Unternehmen, über Wartelisten geben wir keine Auskunft“, so Juan Riera, Pressesprecher der Clínica Juaneda in Palma auf MZ-Anfrage. Auch Antonio Fuster vom Verband privater Gesundheitseinrichtungen (UBES) will sich nicht konkret äußern. Genauere Zahlen zu den Wartelisten bei Fachärzten habe man nicht, nur so viel: „Auch im privaten Gesundheitswesen sind wir nicht von den Problemen bestimmter Fachrichtungen ausgenommen, wie es im öffentlichen Gesundheitswesen der Fall ist.“

Öffentliches System transparenter

Hautärztin María Magdalena Roth ist viel beschäftigt / privat

Das öffentliche System ist anders organisiert – und entsprechend transparenter: Hier sind die Wartezeiten online einsehbar: 34 Tage beträgt aktuell die durschnittliche Wartezeit für einen Hautarzttermin auf Mallorca, im Januar betrug sie noch 85 Tage. Statt des Versicherungstyps ist hier ausschlaggebend, welcher Einrichtung man automatisch zugewiesen ist. In den viel frequentierten Krankenhäusern in Palma betragen die Wartezeiten für die Sprechstunden der Fachärzte in der Regel viele Tage oder Wochen mehr als beispielsweise im Kreiskrankenhaus Manacor.

Zur Erinnerung: Jeder, der in Spanien sozialversichert ist, ist automatisch im öffentlichen Gesundheitssystem (sanidad pública) erfasst. Rund ein Drittel der Inselbewohner hat zusätzlich aber auch private Krankenversicherungen abgeschlossen, die diese Patienten parallel zum öffentlichen System nutzen können. Vor allem deshalb, so die Faustregel, weil die Wartezeiten bei nicht akuten Fällen im öffentlichen System als länger gelten und die Diagnosen in den privaten Einrichtungen meist schneller gestellt werden. So die Theorie.

Kein Interesse an mehr Kapazitäten

„In der Praxis ist es jedoch so, dass die privaten Versicherungen oft gar nicht daran interessiert sind, dass ihre Kunden möglichst schnell und häufig die Fachärzte aufsuchen – denn das bedeutet für sie ja Kosten“, sagt ein Ökonom, der seit Jahren in engem Kontakt mit dem Versicherungssektor ist und selbst private Gesundheitseinrichtungen aufgebaut hat. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen – schließlich muss er auch weiterhin mit den Versicherern zusammenarbeiten, doch er betont: „Dass möglichst viele Spezialisten in möglichst vielen Einrichtungen möglichst viele Patienten behandeln können, ist gar nicht im Sinne der Versicherer.“

Viele Privatversicherungen lehnten daher eine Zusammenarbeit mit neuen Praxen oder Gesundheitszentren ab. „Sie wollen gar nicht mehr Kapazitäten in ihr Netz aufnehmen – eben weil die Menschen die Leistungen dann öfter nutzen könnten.“ Selbst die Versicherungen, die zur Kooperation bereit seien, so der Experte, informierten ihre Kunden oft kaum oder gar nicht darüber, wenn ihnen neue medizinische Zentren zur Verfügung ständen – aus Angst, dass diese sie dann auch nutzen könnten. „Meines Erachtens nach kann es da nur um finanzielle Gründe gehen, und das ist ein Unding, wenn man bedenkt, dass die Patienten monatlich viel Geld für ihre Privatversicherung bezahlen“, so der Ökonom.

Hohes Risiko

Zumal der reelle Bedarf an Fachärzten auf Mallorca im Allgemeinen und in der Dermatologie im Speziellen hoch ist. „Auf einer Insel wie Mallorca ist die Gefahr, an Hautkrebs zu erkranken, nicht zu unterschätzen. Jeder Mensch sollte ein Mal im Jahr sein Screening durchführen lassen, und das gilt nicht nur für ältere Menschen. Risikopatienten mit spezieller Vorgeschichte sollten sogar alle sechs Monate kommen“, so Hautärztin María Magdalena Roth. „Aber das durchzuführen, ist vollkommen unrealistisch bei der geringen Dichte an Spezialisten.“

Dazu trage nicht nur die mangelnde Kooperation einiger Versicherungen bei, sondern auch der allgemeine Ärztemangel auf den Inseln sowie die in Spanien verbreitete Unart, vereinbarte Arzttermine weder wahrzunehmen noch abzusagen – was wiederum dazu führt, dass Zeitfenster beim Spezialisten ungenutzt bleiben. „Hinzu kommt, dass gerade im privaten Bereich viele Patienten auch aus ästhetischen Gründen zum Hautarzt gehen und erwarten, dass sie als störend empfundene Flecken dort zügig entfernt bekommen. Letztlich nimmt das aber meine Arbeitszeit in Anspruch, die ich sonst für Risikopatienten nutzen könnte.“

Oft deutsche Auswanderer betroffen

Die Konsequenz: Immer häufiger komme es vor, dass Hautkrebs zu spät entdeckt werde. „Dann müssen chirurgische Eingriffe vorgenommen werden, die man hätte verhindern können“, so Roth. Für sie fast ein tägliches Szenario. Oft seien die Betroffenen deutsche Auswanderer oder Teilzeit-Residenten, die auf Mallorca nicht arbeiten und somit die öffentlichen Gesundheitseinrichtungen nicht parallel nutzen können. Sie sind gänzlich auf die Leistungen ihrer Privatversicherungen angewiesen. Wie schnell sie drankommen, ist dann nicht selten Glückssache.

Abonnieren, um zu lesen