Die ersten KI-gestützten MRTs auf den Balearen erkennen Unsichtbares und sorgen für eine angstfreie Untersuchung

Juaneda Hospitales geht einen weiteren Schritt in Richtung neuester und patientenfreundlicher Technologien und führt in ihren Kliniken die ersten KI-gestützten MRTs auf den Balearen ein. Durch die bessere Bildgebung sind präzisere und frühzeitige Diagnosen möglich sowie auch die Erkennung von Krankheiten, die vorher nicht sichtbar waren. Zudem sind die Untersuchungen kürzer und bieten für Patienten mit Platzangst oder Adipositas einen höheren Komfort.

Die Bedienfelder des MAGNETOM Lumina liefern dank ihrer Leistung und KI eine extrem hohe diagnostische Bildqualität. / Juaneda Hospitales

Die neuen KI-gestützten MRTs gibt es nun in den Kliniken Hospital Juaneda Miramar (2) und Clínica Juaneda (1) auf Mallorca und werden dort zusammen mit einem bereits bestehenden MRT in der Clínica Juaneda eingesetzt. Es hat sich gezeigt, dass sie nicht nur leistungsstark und hochpräzise sind, sondern auch die emotionalen Belastungen bei sensiblen Patienten reduzieren, wodurch diese näher an diese Art von Untersuchung herangeführt werden können – alles in allem ein zukunftsweisender Quantensprung im Bereich der Radiologie.

Die vier genannten MRTs laufen gemeinsam mit den MRTs in den Kliniken Juaneda Muro und Juaneda Ciutadella über eine einheitliche Plattform, die PACS SYNGO Carbon von Siemens Healthineers – ein absolutes Novum in ganz Spanien. Daten und Informationen werden über die Google-Cloud gespeichert. Dank KI können die behandelnden Ärzte sowohl auf bildgebende als auch auf andere Diagnosen in Echtzeit zugreifen.

Die verschiedenen MRTs

Diese Neuerungen stellen einen beispiellosen Qualitätssprung im Bereich der Radiologie auf den Balearen dar. Juaneda Hospitales nimmt damit einen Spitzenplatz ein, sowohl was die bislang unerreichte Bildqualität anbelangt, die eine bessere Diagnose zulässt, als auch aufgrund der Verbesserungen durch KI und den damit einhergehenden Speicher- und Verarbeitungssystemen, die zum ersten Mal auf der Insel zum Einsatz kommen, und zuletzt auch wegen des Komforts, der Präzision, Zugänglichkeit, Sicherheit und des Nutzens für die Patienten.

Das MAGNETOM Free.Max vermeidet Qualitätsverluste bei Patienten, die möglicherweise Metallimplantate im Körper haben. / Juaneda Hospitales

Die neuen MRT-Geräte mit MAGNETOM Sola mit 1,5 Tesla wurden in der Clínica Juaneda installiert. Die MRTs MAGNETOM Lumina mit 3 Tesla und MAGNETOM Free.Max mit 0,55 Tesla stehen beide in der Klinik Juaneda Miramar, und das Vantage Elan mit 1,5 Tesla von Canon ist in der Klinik Juaneda Mahón und in ähnlicher Ausführung auch im Hospital Juaneda Ciutadella zu finden. Alle sind durch die Plattform PACS SYNGO Carbon miteinander verbunden und bieten ein Höchstmaß an Datenzugänglichkeit, -verarbeitung -sicherheit.

Die Eigenschaften der neuen MRTs

Das MAGNETOM Sola in der Clínica Juaneda ist um 50 Prozent schneller und hat die doppelte Auflösung. Sein System Deep Resolve gehört zur Avantgarde beim revolutionären Prozess des Deep Learning im Bezug auf MRTs. Es nutzt Technologien, die neuronale Netzwerke beim Rekonstruktionsprozess simulieren, um so schnellere Untersuchungen mit höherer Bildschärfe und Bildauflösung zu ermöglichen. Mit diesem neuen MRT sind unter anderem völlig neue kardiologische Untersuchungen möglich.

Um die Untersuchung für die Patienten angenehmer zu gestalten, bietet der MRT-Raum des MAGNETOM Sola eine entspannende Farbumgebung. / Juaneda Hospitales

Das MAGNETOM Lumina mit 3 Tesla in der Klinik Juaneda Miramar ist das Kronjuwel mit der höchsten Feldstärke, die derzeit bei MRT-Geräten zu finden ist, und dem zusätzlichen Werkzeug der KI . Dadurch können winzige Befunde festgestellt werden, die vorher nicht wahrnehmbar gewesen wären. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten und Erkenntnisse bei Untersuchungen des Gehirns und der Prostata oder bei der Stadienbestimmung von Tumoren und ermöglicht auf diese Weise eine bessere Diagnostik.

mit 3 Tesla in der ist das Kronjuwel mit der höchsten Feldstärke, die derzeit bei MRT-Geräten zu finden ist, und dem zusätzlichen . Dadurch können festgestellt werden, die vorher nicht wahrnehmbar gewesen wären. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten und Erkenntnisse bei Untersuchungen des und der Prostata oder bei der Stadienbestimmung von und ermöglicht auf diese Weise eine Das MAGNETOM Free.Max , das ebenfalls in der Klinik Juaneda Miramar zur Verfügung steht und dessen Gantry bzw. Röhre eine viel breitere Öffnung hat, stellt eine Erleichterung für Patienten mit Übergewicht oder Platzangst dar und ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den offenen MRTs der Vergangenheit, die eine verminderte Bildqualität lieferten. Zudem macht das Gerät weniger Geräusche und reduziert somit zusätzlich den Stress der Patienten. Das niedrige Magnetfeld (0,55 Tesla, ergänzt durch die KI) erhöht die Sicherheit und Effizienz für Patienten mit Metallimplantaten.

Das MAGNETOM Free.Max bietet eine besonders weite Öffnung, die für große Menschen oder Personen mit Platzangst geeignet ist. / Juaneda Hospitales

Das Vantage Elan von Canon in der Klinik Juaneda Mahón ist ein Allrounder, mit dem qualitativ hochwertige Bilder produziert werden – und zwar sowohl bei den gängigsten Untersuchungen (muskuloskelettale oder neurologische Erkrankungen), als auch bei komplexen Untersuchungen von Krebs- oder Prostataerkrankungen. Es ist zudem ein Gerät mit besonderem Komfort, weniger Geräuschen und kürzerer Röhre, wodurch klaustrophobische Gefühle abgemildert werden.

Die zeitgleiche Installation von drei neuen MRT-Geräten auf Mallorca war ein beispielloser Meilenstein in der Geschichte von Juaneda Hospitales. Dazu kommt die Inbetriebnahme eines neuen MRTs in Mahón, für dessen Installation ein Spezialkran nach Menorca transportiert werden musste. Das ist nur ein Detail, das deutlich macht, wie kompliziert und komplex ein solcher Vorgang ist und welche Schwierigkeiten damit einhergehen, große Elektromagnete zu transportieren und zu warten.