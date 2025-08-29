Medizinische Versorgung von deutschen Urlaubern auf Mallorca erreicht neuen Höchstwert

Die Krankenhäuser und Gesundheitszentren auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln haben im Jahr 2024 mehr als 98.000 ausländische Urlauberinnen und Urlauber medizinisch versorgt – so viele wie nie zuvor. Die daraus resultierende Gesamtrechnung beläuft sich auf 43,4 Millionen Euro, ein Höchstwert seit Beginn der Aufzeichnungen, wie der Gesundheitsdienst Servei de Salut mitteilt.

EU-Bürger machen den Großteil der Patienten aus

Von den behandelten Personen stammten 68.176 aus EU-Staaten und konnten eine europäische Krankenversicherungskarte vorlegen. Für ihre Behandlung wurden 39,6 Millionen Euro abgerechnet. Weitere 30.707 ausländische Besucher – überwiegend aus Drittstaaten oder ohne Vorlage entsprechender Dokumente – verursachten zusätzliche Kosten von 3,7 Millionen Euro.

Im Vergleich zum Jahr 2023 entspricht das einem markanten Anstieg: Damals betrugen die Einnahmen der Behandlung von EU-Patienten 34,6 Millionen Euro bei rund 35.600 dokumentierten Fällen. 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie, lag die Zahl der behandelten Touristen zwar höher (64.806), doch der Abrechnungsbetrag war mit 33,4 Millionen Euro deutlich geringer.

Effizientere Datenerfassung erhöht Einnahmen

Dieser Unterschied lässt sich laut Yago Gómez, Verwaltungsdirektor bei Ib-Salut, nicht allein durch die Patientenzahl erklären. Entscheidend sei auch, wie vollständig und korrekt Patientendaten erfasst würden. Fehlende oder unvollständige Angaben führten dazu, dass Leistungen nicht rückvergütet werden könnten – insbesondere bei EU-Patienten, deren Kosten normalerweise über das spanische Gesundheitsministerium und die sogenannten Kohäsionsfonds erstattet werden.

Für europäische Reisende wird der Abrechnungsprozess dabei komplett hinter den Kulissen abgewickelt: Sie legen beim Eintritt ins Krankenhaus lediglich ihre Versicherungskarte vor, die Kostenübernahme erfolgt anschließend automatisch über das Gesundheitssystem. Anders sieht es bei Touristen aus Nicht-EU-Staaten aus: Hier erfolgt die Rechnungsstellung direkt – entweder an eine Versicherung oder an den Patienten selbst. Selbst bei fehlender Zahlungsfähigkeit werde laut Gómez aber niemandem medizinische Hilfe verweigert.

Mallorca an der Spitze – typische Diagnosen von Hitzschlag bis „Balconing“

Die meisten Behandlungen fanden – analog zum allgemeinen Touristenaufkommen – auf Mallorca statt. Dort wurden 2024 mehr als 30,6 Millionen Euro abgerechnet. Ibiza und Formentera kamen gemeinsam auf 6,8 Millionen Euro, Menorca auf 2,1 Millionen. Große Krankenhäuser wie Son Espases in Palma oder Can Misses auf Ibiza tragen den Hauptteil der Versorgung – oft wegen Verkehrsunfällen, Stürzen in Hotels oder schweren Verletzungen im Nachtleben.

Balconing ist auch immer wieder an schweren Verletzungen schuld. / Foto: DM/Archiv

Zu den häufigsten Ursachen zählten jedoch weniger spektakuläre Beschwerden: Harnwegsinfekte, Hitzschläge, Alkoholvergiftungen oder Kreislaufprobleme. Besonders kostenintensiv sind komplexere Fälle wie Knochenbrüche, Nierenkoliken oder Operationen nach schweren Unfällen.

Bei „Balconing“-Fällen – also waghalsigen Sprüngen oder Stürzen von Hotelbalkonen – schlagen mehrere Wochen Krankenhaus inklusive Intensivstation schnell mit Zehntausenden Euro zu Buche. Ein einziger Tag auf der Intensivstation koste rund 1.800 Euro, ein Tag auf der normalen Station etwa 1.300 Euro, erklärt Gómez. Die häufigsten Patienten sind dabei wenig überraschend: Deutsche, Briten und Franzosen machen den Großteil aus – schlicht, weil sie am häufigsten auf die Inseln reisen.

Dokumentation entscheidend für Kostenerstattung

Ein wiederkehrendes Problem sei die fehlende oder fehlerhafte Dokumentation. Wird etwa die europäische Versicherungskarte nicht vorgelegt oder falsch registriert, bleibt das Gesundheitswesen auf den Kosten sitzen. In solchen Fällen werde versucht, die Dokumente nachträglich anzufordern – auch aus dem Heimatland der Patienten.

Wirtschaftlich relevant für das Gesundheitssystem

Die Balearen zählen zu den Regionen Spaniens, die am meisten von dem Erstattungssystem profitieren – sie behandeln weitaus mehr Touristen, als sie selbst ins Ausland schicken. Dennoch fließt das Geld nicht direkt in die Kassen des Gesundheitsdienstes, sondern in den allgemeinen Haushalt der autonomen Region.

Für die Patientinnen und Patienten bleibt die Behandlung kostenlos – für das System ist sie jedoch ein bedeutender Kostenfaktor, dessen Kompensation essenziell sei. „Die öffentliche Gesundheitsversorgung ist nicht gewinnorientiert“, so Gómez, „aber es ist entscheidend, die Kosten wieder einzuspielen.“ /jk

