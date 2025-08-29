Erster Fall von West-Nil-Fieber auf den Balearen nachgewiesen

Die balearischen Veterinärbehörden haben den ersten Fall von West-Nil-Fieber auf den Balearen festgestellt, und zwar bei einem Pferd in Maó (Menorca). Nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung wurden in dieser Saison spanienweit bereits drei weitere Fälle gemeldet: zwei bei Pferden und einer bei Wildvögeln in den Provinzen Almería, Barcelona und Lleida.

Das Ministerium weist darauf hin, dass alle Fälle dank des nationalen Überwachungsprogramms entdeckt wurden, bei dem Proben von Pferden, Vögeln und Mücken entnommen werden. Die Ergebnisse dieses Programms dienen als Frühwarnsystem für das mögliche Vorkommen der Krankheit beim Menschen, um entsprechende Präventivmaßnahmen ergreifen zu können.

Durch Mückenstiche übertragen

Das West-Nil-Virus stammt ursprünglich aus Afrika und wurde vermutlich über Zugvögel eingeführt. Nach Angaben des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKkönnen über Vögel infizierte Mücken das Virus auf Menschen und andere Säugetiere übertragen. Experten gehen davon aus, dass die Fallzahlen infolge des Klimawandels steigen werden. Bereits jetzt kommen durch Stechmücken übertragene Viruserkrankungen in Europa immer häufiger vor. Das teilte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) am 20. August mit. Die Ansteckung mit Erregern wie dem West-Nil- oder dem Chikungunya-Virus könnte demnach in Europa zur neuen Realität werden, warnte das ECDC.

Bis Mitte August wurden dem ECDC-Bericht zufolge in acht europäischen Ländern 335 Fälle von örtlich übertragenem West-Nil-Virus gemeldet. Italien ist das am stärksten betroffene Land, gefolgt von Griechenland. Das ECDC geht davon aus, dass die Anzahl der Infektionen weiter steigen und die Übertragungen ihren Höhepunkt im August oder September erreichen werden. Die EU-Agentur rät Einwohnern und Besuchern in den betroffenen Gegenden – vor allem Älteren, Kindern und Personen mit geschwächtem Immunsystem –, sich gegen Mückenstiche zu schützen. Geeignet seien demnach unter anderem Mückenspray, Kleidung, die die Haut bedeckt, sowie Mückengitter an den Fenstern und Netze über den Betten.

In Italien sind seit Jahresbeginn mindestens 22 Menschen durch die Viruserkrankung gestorben, die meisten Fälle gab es rund um Rom sowie in Kampanien. Das Virus wurde in Italien erstmals 1998 nachgewiesen. Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben des staatlichen Gesundheitsinstituts 36 Todesfälle. Auch in Griechenland fordert das West-Nil-Virus die ersten Toten. Bis zum 20. August dieses Jahres wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde insgesamt 47 Fälle von West-Nil-Fieber bestätigt. Elf Erkrankte wurden in Kliniken behandelt, zwei von ihnen lagen auf Intensivstationen.

West-Nil-Fieber: Verlauf der Infektion

In Deutschland werden seit 2019 jeweils mehrere Infektionen pro Jahr registriert. Generell wird von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgegangen, da eine Infektion in etwa 80 Prozent der Fälle ohne Symptome verläuft. Viele Infizierte entwickeln entweder gar keine Beschwerden oder nur leichte Symptome wie Kopf- und Gliederschmerzen. Bei knapp 20 Prozent gibt es dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge milde, unspezifische, grippeähnliche Symptome wie Fieber oder Kopfschmerzen. Nur etwa ein Prozent der Infektionen führen zu schweren neuroinvasiven Erkrankungen. Schwerere und tödliche Verläufe betreffen meist ältere Menschen mit Vorerkrankungen. /bro