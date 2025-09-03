Wird auch auf Mallorca verkauft: Rückruf von deutschem Duschgel wegen Bakterien

Die spanische Behörde für Arzneimittel und Medizinprodukte (AEMPS) informiert über einen Verkaufsstopp, Marktrückruf und die Rücknahme von drei Chargen eines Duschgels des deutschen Herstellers Kneipp GmbH. Das Kosmetikprodukt heißt in Deutschland "Aroma Pflegedusche Lebensfreude" und wird in Spanien – und damit auch auf Mallorca – unter dem Namen "Litsea Cubeba Limón (200 ml)" über Apotheken, Parapharmazien, Parfümerien, Drogerien und den Online-Handel verkauft.

Der Grund für den Rückruf ist, dass bei einer Prüfung im Rahmen der Qualitätssicherung eine Belastung mit dem Bakterium Burkholderia cepacia im Kneipp-Duschgel nachgewiesen wurde. Dieses Bakterium kann bei Personen mit Vorerkrankungen, einem geschwächten Immunsystem oder chronischen Lungenerkrankungen wie etwa Mukoviszidose Infektionen auslösen. Für Menschen ohne Vorbelastung gilt die Verwendung des Produkts als weitestgehend risikofrei.

Diese Chargen sind betroffen

Das Unternehmen hat bereits damit begonnen, die Ware aus den Verkaufsstellen zurückzurufen und die von Verbrauchern gekauften Einheiten zurückzunehmen. Die AEMPS hat die Gesundheitsbehörden der autonomen Gemeinschaften in Spanien über die Maßnahmen informiert.

Vom Bakterienbefall betroffen sind die Chargen 2506918, 2506917 und 2506919. Die entsprechende Nummer ist auf der Tubenfalz, also auf Rückseite der Tube ganz oben, eingeprägt. Wenn Sie ein Duschgel des betroffenen Produkts besitzen, verwenden Sie es nicht mehr. Sie können das Produkt zur Rückgabe an das Geschäft zurückbringen, in dem Sie es gekauft haben.

Rückansicht einer vom Rückruf betroffenen "Kneipp Aroma-Pflegedusche Lebensfreude 200 ml". / kneipp.com

Die in Würzburg ansässige Kneipp GmbH informiert auch auf ihrer Website über den Rückruf. Der Kaufpreis für das Produkt wird laut dem Unternehmen auch ohne Vorlage des Kassenbons in der Verkaufsstätte rückerstattet. Bei weiteren Fragen können sich Verbraucher an den Kneipp-Kundenservice wenden. /bro