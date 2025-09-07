Gefährliche Superbakterien: So kämpft Mallorca gegen Antibiotika-Resistenzen

Resistente Bakterien sind zu einem unsichtbaren Feind geworden, der auf den Balearen bereits mehr Menschen tötet als jede andere Infektionskrankheit. Jedes Jahr sterben 400 bis 500 Menschen auf Mallorca und den Nachbarinseln daran. Es ist eine Gefahr, die die wissenschaftliche Gemeinschaft beunruhigt. Das Krankenhaus Son Espases ist zu einem weltweit führenden Forschungszentrum auf diesem Gebiet geworden.

Die sogenannten "Superbakterien" verursachen weltweit 1,2 Millionen und in Spanien rund 24.000 Todesfälle pro Jahr. „Wenn wir nichts unternehmen, könnten sie Mitte des Jahrhunderts die häufigste Todesursache auf dem Planeten sein“, warnt der Leiter der Mikrobiologie in Son Espases, Antonio Oliver. Er ist auch Hauptforscher der Gruppe für Antibiotika-Resistenz am medizinischen Forschungsinstitut IdISBa (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares).

20 Fachleute aus 16 Ländern

Vor diesem Hintergrund hat Oliver vom 1. bis 5. September im Referenzkrankenhaus der Balearen eine internationale Schulung über "Superbakterien" für 20 Fachleute aus 16 verschiedenen Ländern organisiert. Der Fokus lag auf Pseudomonas aeruginosa, einem der besorgniserregendsten Bakterien, da es sehr schnell Resistenzen entwickelt. „Wir zeigen, wie man diese Infektionen schnell diagnostiziert und besser behandelt und wie man neue Laborwerkzeuge entwickelt“, erklärt er. Ziel sei es, dass die Teilnehmenden „das Gelernte in ihre Krankenhäuser und Überwachungssysteme übertragen“.

Die Balearen spielen eine wichtige Rolle in diesem Kampf. „Wir haben aufgrund der Insellage und des internationalen Patientenstroms ein eigenes Profil, aber das Problem ist hier genauso verbreitet wie an anderen Orten“, sagt eine der Dozentinnen des Kurses, Estrella Rojo. Sie ist klinische Mikrobiologin in Son Espases, Forscherin am IdISBa und Mitglied des nationalen Plans zur Bekämpfung von Antibiotika-Resistenzen. Neben Rojo fungieren auch Carla López-Causapé und Xavier Mulet als Dozenten und Mitorganisatoren.

Assistenzarzt aus Frankfurt: "ein Privileg, von ihnen zu lernen"

Dass der Kurs auf den Balearen stattfand, ist kein Zufall: Olivers Gruppe forscht bereits seit 25 Jahren an diesem Bakterium. Aus diesem Grund reisten Spezialisten aus aller Welt nach Son Espases, um sich aus erster Hand zu informieren. So auch Tobias Appel, Assistenzarzt für Innere Medizin am Universitätsklinikum Frankfurt: „Es ist ein Privileg, von und mit ihnen zu lernen, denn sie sind weltweit führend bei der Erforschung von Resistenzen gegen Pseudomonaden. Ich lerne hier verschiedene Labortechniken, um die Patientenversorgung zu verbessern“, sagt er.

Teilnehmer aus Deutschland: Tobias Appel vom Universitätsklinikum Frankfurt. / Ana B. Muñoz

Der Kurs dauerte fünf Tage und brachte neben den 20 ausgewählten Teilnehmenden auch Experten der Balearen als Dozenten zusammen. Es war bereits die zweite Auflage dieser internationalen Schulung in Son Espases. /bro

