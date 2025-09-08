Krank auf Mallorca: Wie Sie das richtige Krankenhaus finden

Sie hatten einen Unfall oder fühlen sich nicht gut? Ein Krankenhaus muss her. Wer bei Google Maps das spanische Wort dafür eingibt – „hospital“ – bekommt vor allem um Palma herum etliche medizinische Einrichtungen angezeigt. Doch nicht überall kann man einfach so aufschlagen.

Wer muss wohin?

Urlauber, die nur gesetzlich versichert sind, können sich an das öffentliche Krankenhaus wenden, das am nächsten liegt. Wer eine Privatversicherung hat, die Arztbesuche im Ausland abdeckt, hat auch die Privatkliniken zur Auswahl – egal wo.

Bei Residenten ist wie bei der Zuteilung zu den öffentlichen Gesundheitszentren (centros de salud ) der Wohnort dabei entscheidend, welches öffentliche Krankenhaus für sie zuständig ist. Die Insel ist in vier Gesundheitssektoren (sectores sanitarios) eingeteilt (externer Link): Um Bewohner des Sector Ponent kümmert sich das Hospital Universitario Son Espases, die des Sector Migjorn werden im Hospital Universitario Son Llàtzer behandelt, die des Sector Tramuntana im Hospital Comarcal de Inca und die des Sector Llevant im Hospital de Manacor. Im Notfall wird jeder überall aufgenommen.

Residenten mit Privatversicherung können sich an die Privatkrankenhäuser wenden, mit denen ihre Versicherung zusammenarbeitet.

Die öffentlichen Krankenhäuser:

Im August 2025 gab es in den vier öffentlichen Krankenhäusern der Insel 10.730 Vollzeit-Kräfte, davon 1.648 Ärzte / Ärztinnen und 6.468 Pfleger. Auch 537 Medizin-Studenten lernen aktuell in den Krankenhäusern.

Hospital Universitario Son Espases:

Das wichtigste Krankenhaus der Insel ist das Universitätsklinikum Son Espases (HUSE), das am Stadtrand von Palma (Carretera de Valldemossa, 79), hinter der Via de Cintura und Richtung Balearen-Universität UIB liegt. Mit 707 Betten ist es das größte öffentliche Krankenhaus der Insel und damit das Referenzkrankenhaus der Balearen. Wer an der Balearen-Universität Medizin studiert, landet früher oder später hier. Zudem ist dort auch das Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares (Idisba) ansässig. Erst im Januar 2024 wurde das Krankenhaus als nationales Referenzzentrum (CSUR) für komplexe reparative Herzchirurgie der Mitralklappe und für konservative Chirurgie der Aortenklappe akkreditiert. 2024 wurden in der Notaufnahme 171.074 Patienten behandelt und 23.878 Operationen durchgeführt. hospitalsonespases.es

Das 2011 eröffnete Son Espases ist das wichtigste und größte Krankenhaus der Insel. | FOTO: SON ESPASES

Hospital Universitario Son Llàtzer:

Seit März 2018 ebenfalls Universitätskrankenhaus ist das zweitgrößte öffentliche Krankenhaus der Insel mit 366 Betten an der Manacor-Autobahn (Carretera de Manacor, km 4, Palma). 2024 wurden 1 10.294 Patienten in der Notaufnahme behandelt, und es gab 12.069 Operationen. hsll.es

Hospital de Manacor:

Hinsichtlich der Größe auf Platz drei der öffentlichen Krankenhäuser steht das an der Manacor-Autobahn gelegene Hospital de Manacor (Carretera Manacor–Alcúdia). Den Patienten stehen hier 227 Betten zur Verfügung, in der Notaufnahme wurden 2024 83.892 Patienten behandelt. Hinzu kamen 6.1 10 Operationen. extranet.hmanacor.org

Hospital Comarcal de Inca:

Das kleinste öffentliche Krankenhaus ist das in Inca. Es liegt direkt an der Autobahn nach Palma (Carretera Vieja de Llubí) und verfügt über 179 Betten. 2024 wurden 79.660 Patienten in der Notaufnahme behandelt, zudem gab es 5.221 Operationen. hospitalcomarcalinca.es

Der balearischen Gesundheitsbehörde IB-Salut gehören auch drei sogenannte centros sanitarios de atención intermedia an, Gesundheitszentren für intermediäre Versorgung: das Hospital Joan March (Carretera Palma–Sóller, km 12, Bunyola), das Hospital General (Plaça de l’Hospital, 3, Palma) und das Hospital Psiquiàtric (Camí de Jesús, 40, Palma).

Die großen Klinikgruppen

Bei den Privatkliniken gibt es zwei große Klinikgruppen, zu denen jeweils mehrere Krankenhäuser gehören: Quirónsalud und Juaneda Hospitales. Daneben gibt es weitere einzelne private Einrichtungen.

Zu Quirónsalud gehören die Clínica Rotger, das Hospital Quirónsalud Palmaplanas und das Hospital Quirónsalud Son Verí. In allen drei Krankenhäusern zusammen arbeiten über 450 Ärzte und Ärztinnen und knapp 500 Krankenpfleger und -schwestern.

Die Privatklinik Clínica Rotger liegt zentral in der Vía Roma in Palma. / Quironsalud

Clínica Rotger:

In dieser Klinik, die zentral in Innenstadtnähe (Via Roma, 3, Palma) liegt, gibt es mit 193 die meisten Betten. Die Ausstattung ist hochmodern. Bei Operationen von Prostatakrebs-Patienten kommt ein Da-Vinci-Roboter zum Einsatz. Auch die Kreißsäle wurden erst kürzlich renoviert. Schlaganfall- oder Herzinfarkt-Patienten sind hier ebenfalls bestens aufgehoben. Modern ist auch die Patientenaufnahme gestaltet: Die Gesundheitskarte etwa kann man am Automaten einlesen lassen, und Patienten mit Termin können sich per App anmelden (autoadmisión). clinicarotger.com

Hospital Quirónsalud Palmaplanas:

Wer diese Privatklinik der Gruppe mit großem Parkplatz aufsuchen will, muss sich in die Nähe von Palmas Ringautobahn (Höhe Vergnügungszentrum Ocimax) begeben (Camí dels Reis, 308). Auch hier sind Schlaganfall- oder Herzinfarkt-Patienten gut aufgehoben. Im Bereich Traumatologie rühmt sich die Einrichtung mit hochmoderner Techniken in der orthopädischen Chirurgie. 169 Betten stehen zur Verfügung. quironsalud.com/palmaplanas

Das Hospital Quirónsalud Son Verí. / Quironsalud

Hospital Quirónsalud Son Verí:

Dieses verhältnismäßig kleine und familiäre Krankenhaus der Gruppe liegt im Passeig de l’Arbredai in der westlich von Palma gelegenen Urbanisation Son Verí Nou. Zur Verfügung stehen 34 Betten. Es gibt vier Operationsräume und vier Wiederbelebungsstationen. Vertreten sind dort Fachrichtungen wie Allergologie, Kardiologie, Neurochirurgie, Pädiatrie oder Podologie. quironsalud.com

Zu Juaneda Hospitales, der anderen großen Klinikgruppe, 1917 von Onofre Juaneda gegründet, gehören drei Krankenhäuser. Auch sie sind hochmodern ausgestattet:

Clínica Juaneda:

Die Klinik zwischen Palmas Stadtviertel Son Dureta und Son Dameto (Carrer Company, 30). Hier gibt es unter anderem eine 24-Stunden-Notaufnahme, eine Intensivstation, einen Operationsbereich, eine Radiologie-Abteilung mit KI-MRT, Physiotherapie sowie plastische und ästhetische Chirurgie. Zur Verfügung stehen 27 Einzelzimmer, 66 Doppelzimmer zur Einzelnutzung, drei Suiten und sechs Tagesbetten. juaneda.es/centro/3/clinica-juaneda

Die Clínica Juaneda in Palma – eines von drei Krankenhäusern der Juaneda-Gruppe. / B. PALAU

Juaneda Hospital Miramar:

Weiter nordöstlich liegt in Palma diese Klinik (Camí de la Vileta, 30). Auch hier gibt es eine 24-Stunden-Notaufnahme, eine Intensivstation, Nuklearmedizin, Urologie sowie Abteilungen für Geburtshilfe, Adipositas oder Brustkrankheiten. Es gibt 128 Doppelzimmern zur Einzelnutzung, 19 Suiten sowie auch 1 1 Tagesbetten. juaneda.es/centro/4/hospital-juaneda-miramar

Juaneda Hospital Muro:

Nicht weit weg von der Playa de Muro (Carrer Veler, 1) liegt dieses Krankenhaus der Gruppe. Auch hier gibt es eine 24-Stunden-Notaufnahme, eine Intensivstation, moderne Operationssäle, eine Radiologie-Abteilung mit Geräten für Magnetresonanz- und Computertomografien, ein Labor, einen Rehabilitationsbereich. Das Krankenhaus nimmt auch stationär Patienten auf. Es gibt 36 Doppelbetten zur Einzelnutzung, vier Suiten und sechs Tagesbetten. juaneda.es/centro/5/hospital-juaneda-muro

Eigenständige Privatkliniken

Neben den zu den Klinikgruppen gehörenden Privatkliniken gibt es weitere eigenständige:

Hospital Sant Joan de Déu Palma:

Direkt am Meer und in der Flugschneise am Zugang des Dünengebiets Es Carnatge in Palma (Carrer Sant Joan de Déu, 7) liegt dieses Krankenhaus, das auf Rehabilitation und Geriatrie spezialisiert ist. In der 1955 gebauten Pflegeeinrichtung wurden einst vor allem Kinder mit Kinderlähmung behandelt. Die Einrichtung mit 197 Betten versorgt sowohl Patienten, die über das öffentliche Gesundheitssystem IB-Salut kommen, als auch Privatpatienten. sjdmallorca.com

Hospital Sant Joan de Déu–Inca:

Ein Ableger der vorherigen Klinik in der Av. Rei Jaume II, 40, in Inca mit 80 Betten. sjdmallorca.com

Deckt den Osten der Insel ab: das Privatkrankenhaus Hospital Parque Llevant in Porto Cristo. / Mark W.

Hospital Parque Llevant:

In Porto Cristo (Carrer de l’Escamarlà, 6) im Osten liegt diese Einrichtung, die auf ihrer Website mit innovativer Technologie wirbt, etwa Ultraschall-Untersuchungen, Mammografien oder MRTS. Zudem gibt es einen 24-Stunden-Notfalldienst, eine Intensivstation mit sechs Betten und einen chirurgischen Bereich mit drei Mehrzweck-Operationssälen. hospitalesparque.es