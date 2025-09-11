Kindern wird auf Mallorca erstmals das Rauchen verboten: Spanien will Anti-Tabak-Gesetz verschärfen

Freunden des Nikotinkonsums auf Mallorca wird es eng. Die spanische Regierung will das bislang nicht ganz zimperliche Anti-Tabak-Gesetz weiter verschärfen. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf hat der spanische Ministerrat am Dienstag (9.9.) verabschiedet. Der Vorschlag umfasst sowohl die Ausweitung der Rauchverbotszonen, Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen sowie das eine noch stärkere Regulierung der Tabakwerbung. Erstmals werden auch herkömmliche Tabakprodukte und Alternativen wie E-Zigaretten vom Gesetz gleich behandelt.

Schutz von Minderjährigen

Eine wesentliche Maßnahme: Minderjährigen soll das Rauchen komplett untersagt werden. Bislang war lediglich der Verkauf von Tabakprodukten an Kinder und Jugendliche verboten. Sollten sie es trotzdem tun, sollen die Eltern oder Erziehungsberechtigten mit Strafen von mindestens 100 Euro belegt werden.

Neben dem bereits existierenden Verbot des Verkaufs von Tabakprodukten an Minderjährige sollen auch Nachahmungen nicht mehr an diese Zielgruppe verkauft werden dürfen. Sprich: Kaugummizigaretten geht es an den Kragen. Die Strafen für den Verkauf oder die kostenlose Weitergabe von Tabak oder tabakähnlichen Produkten an Kinder und Jugendliche liegen bei 601 bis 10.000 Euro.

Ausweitung der Rauchverbotszonen

Die spanische Regierung ist der Ansicht, dass das Recht der Nichtraucher auf saubere Luft Vorrang vor dem Recht der Raucher hat. Mit dieser Begründung wird das Rauchverbot in der Öffentlichkeit unter anderem auf folgende Orte ausgeweitet:

Dienstfahrzeuge wie Firmenwagen (auch bei privater Nutzung)

Fahrdienste wie Taxis, Uber oder Mietwagen mit Fahrer

alle komplett offenen Bereiche des öffentlichen Nahverkehrs.

Open-Air-Konzerte oder andere Veranstaltungen im Freien wie Freiluftkinos

Universitäten und Erwachsenen-Bildungseinrichtungen

öffentliche Schwimmbäder und Sportstätten

Terrassen und Außenbereiche von Bars, Restaurants, Clubs und Spielhallen

Zudem wird, erneut um Minderjährige zu schützen, das Rauchen in einem Umkreis von 15 Metern um Schulen, Gesundheitszentren, Kultur-,Sozial- und Sporteinrichtungen sowie Kinderspielplätze das Rauchen verboten.

Das Rauchen an diesen Orten wird als leichter Verstoß gewertet (Strafen zwischen 100 und 600 Euro). Das Einrichten von unerlaubten Raucherzonen, wie etwa im Außenbereich eines Clubs, soll allerdings als schwerer Verstoß geahndet werden (601–10.000 Euro).

Tabakwerbung

Die Werbung für Tabakprodukte steht ebenfalls besonders im Fokus beim Gesetzentwurf. Die Werbung, Verkaufsförderung und das Sponsoring von Tabak und verwandten Produkten sowie der Geräte für deren Konsum können als sehr schwerer Verstoß mit Geldbußen zwischen 10.001 und 600.000 Euro geahndet werden. Übrigens kann man auch Probleme bekommen, wenn man rauchende Menschen darstellt, etwa in Fernseh- oder Onlinesendungen. Das Erwähnen oder Darstellen von Marken, Handelsnamen, Logos oder anderen Kennzeichen, die mit Tabakprodukten oder deren Konsumgeräten verbunden sind, ist in den Medien ebenfalls tabu. Tabakwerbung darf einzig innerhalb von Tabakläden gezeigt werden, nicht aber in Außenbereichen wie Schaufenstern.

Die Reaktionen

Wie zu erwarten, hagelte es nach dem Gesetzesentwurf Kritik. Nichtraucherverbände feierten viele der Vorschläge zwar als wichtigen Schritt. Allerdings wurde Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, dass einige Maßnahmen es nicht in das Gesetz geschafft haben, etwa die Einheitsverpackung für Zigaretten.

Alles andere als begeistert sind auch die Gastronomen. Das Rauchverbot in den Außenbereichen sei völlig überzogen. Die spanische Gesundheitsministerin Mónica García erinnerte sie daran, dass es ihnen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Zeiträume zusteht, Eingaben in das Gesetz zu machen. "Das Gesetz befindet sich noch in der Anfangsphase." Allerdings betonte sie auch, dass Bars und Restaurants Orte der Gemeinschaft sind und dass die Betreiber zur Gesundheit ihrer Gäste beitragen könnten. Schließlich sei es wissenschaftlich mehr als bewiesen, dass das Rauchen auch in offenen Bereichen Gesundheitsrisiken mit sich bringe.

