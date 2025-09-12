Grippeimpfung im Kindergarten auf Mallorca: Nasenspray statt Spritze

Das Schuljahr beginnt , der Herbst steht vor der Tür - und damit auch die Grippewelle auf Mallorca. Auch wenn die Erkrankung harmlos wirkt, kann sie schlimme Auswirkungen haben - und Kinder tragen sie schnell weiter. Aus diesem Grund wird ab dem 6. Oktober in Kindergärten und Grundschulen auf den Balearen eine Grippeimpfung für Kinder angeboten, wie die Balearen-Regierung jetzt in einer Mitteilung bekannt gab. Ein Überblick, wie die Kampagne abläuft, wer geimpft wird und warum diese Maßnahme wichtig ist:

Umfang der Kampagne

Geimpft werden Kindergartenkinder und Schüler staatlicher, halbstaatlicher (concertados) und privater Schulen – in insgesamt 353 Schulen auf Mallorca. Auf den gesamten Balearen sollen durch die Kampagne rund 28.000 Kinder gegen Grippe immunisiert werden. Die Impfungen richten sich ausschließlich an Vorschulkinder (escuelas infantiles, dem Äquivalent des deutschen Kindergartens), die in den Jahren 2020 bis 2022 geboren wurden, also derzeit zwischen drei und fünf Jahre alt sind und den zweiten Vorschulzyklus besuchen.

Innerhalb eines Monats sollen die Kleinen auf Mallorca und den Nachbarinseln geimpft werden: vom 6. Oktober bis zum 7. November, je nach Terminplan der einzelnen Schulen. Falls ein Kind nicht zum Impftermin in der Schule erscheinen kann, kann die Impfung im Gesundheitszentrum nachgeholt werden. Kleinkinder zwischen sechs und 23 Monaten erhalten die Grippeimpfung direkt in ihrem Gesundheitszentrum.

Ablauf der Impfungen

Das balearische Gesundheitsministerium hat für die Impfkampagne 26 spezialisierte Krankenschwestern eingestellt, die in Zweierteams zu 13 Gruppen zusammengefasst sind. Hinzu kommen pro Team ein Pflegehelfer sowie Verwaltungsmitarbeiter und ein Fahrer. Die Investition des Ministeriums beläuft sich auf 355.000 Euro.

Alle Kinder erhalten eine einzige Dosis. Bei den älteren Kindern (3 bis 5 Jahre) erfolgt die Impfung nicht durch eine Spritze, sondern intranasal – also über die Nase. Bei den jüngeren Kindern (6–23 Monate) wird sie intramuskulär verabreicht.

„Es handelt sich um eine schmerzfreie Impfung über die Nasenschleimhaut, die zudem von den Kindern sehr gut angenommen wird“, betonte das Gesundheitsministerium. Es fügte hinzu, dass das Impfen der Kinder in den Schulen „entspannt ablaufen soll und in keiner Weise das bedeutet, was ein Besuch in einer Arztpraxis mit sich bringen könnte – dieser damit verbundene Stress entfällt.“

Das medizinische Personal bleibt nach der letzten Impfung noch etwa 30 Minuten vor Ort, falls Nebenwirkungen auftreten. Auch die Lehrkräfte begleiten die Kinder während des Prozesses. Meist treten nur leichte Reaktionen wie eine laufende Nase oder Niesen auf.

Eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern ist erforderlich. Sie muss bis zum 26. September in der jeweiligen Schule eingereicht werden.

Gründe für die Impfung

Kinder unter fünf Jahren erkranken häufiger schwer an Grippe und bilden nach älteren Menschen die zweithöchste Rate an Krankenhaus- und Intensivaufenthalten. Tatsächlich sind 95 Prozent der Kinder, die an dieser Krankheit sterben, jünger als fünf Jahre. Die Impfung wird auch empfohlen, da bei einer Erkrankung schwere Komplikationen wie Lungenentzündungen, Asthmaanfälle oder Mittelohrentzündungen vorkommen können. Außerdem sind Kinder die Hauptüberträger des Virus auf andere Risikogruppen, wie etwa die Großeltern. Durch die Impfung schützen sich die Kinder nicht nur selbst, sondern auch ihr Umfeld.

Abonnieren, um zu lesen