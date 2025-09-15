Auf Mallorca erstellte Studie beweist: Betablocker nach einem Herzinfarkt sind sehr oft nutzlos – und manchmal sogar gefährlich

Es ist eines der tief verwurzelten Dogmen der Kardiologie: Seit fast vier Jahrzehnten sind Betablocker die gängigste Behandlung nach einem Herzinfarkt. Doch eine neue Studie des spanischen Zentrums für kardiovaskulare Forschung (CNIC) und dem Instituto Mario Negri in Mailand weckt Zweifel an dem Nutzen dieser Medikamente. Sie wurde unter anderem im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma unter der Leitung des mallorquinischen Kardiologen Xavier Rosselló durchgeführt. 200 der 8.505 Patienten der internationalen Studie wurden auf der Insel untersucht. Heraus kam: Betablocker bringen den meisten Patienten keinen Nutzen. Bei Frauen erhöhen sie sogar das Risiko für Komplikationen.

„Der Infarktpatient von heute ist nicht derselbe wie in den 70er-Jahren. Heute kommt man früher ins Krankenhaus, die Arterie wird rechtzeitig geöffnet und die meisten werden mit einem nahezu normalen Herzen entlassen“, erklärt Xavier Rosselló. Die Forscher stellten sich in der Studie die Frage, ob es in diesem Kontext überhaupt noch Sinn macht, das Medikament zu verschreiben.

Die Studie

Die Patienten wurden zufällig in zwei Gruppen eingeteilt: Die einen erhielten Betablocker, die anderen nicht. Nach vier Jahren Nachbeobachtung stellten die Forscher keine Unterschiede in Sachen Sterblichkeit, erneutem Infarkt oder Herzinsuffizienz fest. „Bei Männern ist die Behandlung sinnlos. Bei Frauen könnte sie sogar schädlich sein“, warnt der mallorquinische Kardiologe. Der Befund zu den Frauen ist vorläufig und muss durch weitere Belege untermauert werden, bevor eine Aussage zur Sicherheit des Medikaments getroffen werden kann.

Die Ergebnisse wurden gleichzeitig in drei der wichtigsten medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht: „The New England Journal of Medicine“, „European Heart Journal „und „The Lancet“. Auch der Europäische Kardiologiekongress, der in Madrid stattfand, widmete dem Thema eine eigene Sitzung. Rosselló, der eine der Präsentationen leitete, betont die Tragweite des Befunds: „70 Prozent der Patienten, die einen Infarkt erleiden, fallen in diese Niedrigrisikogruppe, in der das Medikament nichts bringt – das sind sehr viele Patienten.“

Manchmal auch sinnvoll

Die Studie stellt außerdem klar: Betablocker sind bei schwereren Infarkten mit großen Narben durchaus nützlich und haben auch bei einer Gruppe mit moderaten Schäden ihre Wirksamkeit bewiesen. „Aber bei der großen Mehrheit, die mit kaum erkennbaren Herzschäden entlassen wird, verbessert die Einnahme des Medikaments weder das Überleben noch die Lebensqualität“, fasst der Kardiologe von Son Espases zusammen, der Mitautor der Studie ist.

Die überwiegende Mehrheit der Studienteilnehmer – 85 Prozent – nahm Bisoprolol ein, den in Spanien am häufigsten verschriebenen Betablocker. „Unsere Ergebnisse sind für dieses Medikament sehr belastbar, auch wenn sie sinngemäß auf andere Mittel derselben Wirkstoffklasse übertragbar sind“, erläutert er. Dennoch müsse dieser Aspekt bei der Interpretation der Daten berücksichtigt werden.

Alles deutet darauf hin, dass dieser Paradigmenwechsel direkten Einfluss auf die klinische Praxis haben wird. Rosselló fordert eine Aktualisierung der internationalen Kardiologieleitlinien und öffnet die Tür zu einem Konzept, das in der Medizin zunehmend an Bedeutung gewinnt: die Deprescribing-Strategie, also das Absetzen von Behandlungen, die in der Vergangenheit sinnvoll waren, es im heutigen Kontext aber nicht mehr sind. „Es ist nicht so, dass wir uns 40 Jahre lang geirrt hätten, sondern dass sich die Kardiologie grundlegend verändert hat. Was früher Sinn ergab, ist heute nicht mehr gültig“, betont Rosselló.

Die Untersuchung wirft zudem Fragen zu geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf. „Frauen, die einen Infarkt erleiden, sind meist älter, haben mehr Begleiterkrankungen und eine schlechtere Prognose. Unser Befund unterstreicht, dass die Behandlung nicht bei Männern und Frauen identisch sein kann“, erklärt der Mediziner.

900 Infarkte pro Jahr

Auf den Balearen werden allein in Son Espases, dem Referenzkrankenhaus für diese Erkrankung in der gesamten Region, rund 900 Infarkte im Jahr behandelt. Davon entfallen etwa 600 auf Patienten mit normaler Herzfunktion – die Gruppe, für die Betablocker keinen Nutzen bringen. Laut Rosselló „nimmt fast die Hälfte von ihnen das Medikament weiterhin unnötig ein“.

Der 41-jährige Kardiologe aus Palma verbindet seine klinische Tätigkeit in Son Espases mit Forschung an der Stiftung für Gesundheitsforschung auf den Balearen (IdISBa) und Lehre an der Balearen-Universität. Seine Karriere umfasst Stationen in verschiedenen Krankenhäusern in Barcelona, vier Jahre Promotion in London und weitere Jahre am CNIC in Madrid, wo er heute als Gastwissenschaftler aktiv ist.

Nicht eigenmächtig absetzen

Während die Fachgesellschaften den Befund prüfen, betont Rosselló, wie wichtig es sei, Ruhe zu bewahren, und appelliert an die Patienten, das Medikament auf keinen Fall eigenmächtig abzusetzen. „Die Entscheidung liegt beim Kardiologen, der jeden Fall individuell bewertet. Betablocker können aus anderen Gründen verschrieben sein, etwa wegen Bluthochdrucks, Herzrhythmusstörungen oder sogar Glaukom“, erklärt der Mediziner.

Trotzdem stellt die Studie eines der tief verwurzelten Dogmen der Kardiologie infrage und weist den Weg zu einer personalisierteren Medizin. Der Befund könnte die Behandlung von Infarkten weltweit verändern.

