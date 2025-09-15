Blauzungenkrankheit ist wieder da - Landesregierung startet spezielle Impfkampagne

Auf Mallorca ist erneut ein Infektionsherd der Blauzungenkrankheit aufgetaucht. Das gab das balearische Landwirtschaftsministerium am Montag (15.9.) bekannt. Demnach wurde der Ausbruch in einer Schafszucht in der Gemeinde Bunyola festgestellt. In einigen weiteren Betrieben wurden vorsorglich Proben entnommen, deren Ergebnisse allerdings noch nicht feststehen.

Spezielle Impfkampagne

Landwirtschaftsminister Joan Simonet kündigte auf einer Pressekonferenz an, dass man eine spezielle Impfkampagne in allen Viehzuchtbetrieben in einem Umkreis von zehn Kilometern rund um den betroffenen Hof beginnen werde. Betroffen sind Betriebe in den Gemeinden Palma, Marratxí, Esporles, Valldemossa, Puigpunyent, Deià, Banyalbufar, Bunyola, Santa Maria, Sóller und Alaró. Dabei werden die Tiere gegen den Serotyp 3 der Infektionskrankheit geimpft. Es handelt sich dabei um eine besonders aggressive Form der Krankheit.

Derweil wird die Impfkampagne gegen den Serotyp 8 weitergeführt. Bislang wurden 50.000 Impfdosen erworben, kürzlich sei ein Vertrag über 200.000 weitere Dosen abgeschlossen worden, hieß es von der Landesregierung. Neben der Impfkampagne gibt es auf Mallorca angesichts des neuen Ausbruchs Beschränkungen bei den Tiertransporten.

Landwirtschaftsminister Simonet erklärte, die Bevölkerung habe nichts zu befürchten. Die Krankheit könne nicht auf Menschen übertragen werden. Auch der Konsum des Fleisches sei unbedenklich.

Blauzungenkrankheit auf Mallorca

Die Krankheit hatte bereits in den Jahren 2000 bis 2005 sowie zuletzt zwischen 2021 und 2023 auf den Inseln gewütet. Damals war es jeweils zu großen Verlusten für die Viehzüchter gekommen. Die Blauzungenkrankheit war vergangenes Jahr wieder auf Mallorca aufgetaucht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam das Virus aus den Niederlanden über Frankreich und Portugal nach Spanien. Damals wurden 40 Infektionsherde festgestellt.

Zu den Symptomen gehören Fieber, Nasenausfluss, Atembeschwerden, Ödeme im Kopfbereich und Appetitlosigkeit. Der Maulbereich verfärbt sich bläulich rot. Geschwüre in den Schleimhäuten erschweren das Atmen. Gehäuft treten Fehlgeburten auf.