Diese Gemeinden auf Mallorca bekommen neue Apotheken

Wie viele Apotheken braucht es auf Mallorca? Der sogenannte Apothekenkatalog der Balearen (Catálogo farmacéutico de las Illes Balears) legt dies für jede Gemeinde fest, basierend auf ihrer festen und saisonalen Bevölkerung. Allerdings stammt der bislang gültige Katalog noch aus dem Jahr 2015. Nun hat das Gesundheitsministerium zum ersten Mal seit zehn Jahren die Überarbeitung dieses zentralen Dokuments genehmigt. Diese Maßnahme ermöglicht es nun, neue Lizenzen für Apotheken in Gebieten mit vielen Urlaubern und hoher Bevölkerungsdichte zu vergeben, insbesondere auf Mallorca und Ibiza.

Nach Beginn des Verfahrens im Jahr 2023 wurde mit Daten des Nationalen Statistikinstituts (INE) und des Tourismusministeriums gearbeitet, die sowohl die reguläre Bevölkerung als auch die touristischen Unterkünfte und Zweitwohnsitze einbeziehen. Das balearische Gesetz legt folgende Kriterien fest: Es muss eine Apotheke pro 2.800 Einwohner geben, sowie die Möglichkeit, eine zusätzliche zu eröffnen, wenn bestimmte andere Vorgaben erfüllt sind. Hinzu kommt ein „saisonaler Faktor“, der den Bedarf der Urlauber berücksichtigt. Laut der Berechnung ist eine zusätzliche Apotheke pro 3.500 saisonalen Einwohnern nötig.

In diesen Gemeinden kann es neue Apotheken geben

Basierend auf diesen Parametern ergibt sich, dass vor allem Gemeinden mit vielen Urlaubern oder hoher Einwohnerzahl wie Alcúdia, Inca, Manacor, Muro und Palma Kapazitäten für neue Apotheken haben. Im Fall von Manacor kommt die Studie zu dem Schluss, dass bis zu vier weitere Apotheken genehmigt werden könnten – was eine Debatte unter lokalen Fachleuten ausgelöst hat, die die Daten zur saisonalen Bevölkerung für überhöht halten.

Insgesamt erlaubt die Regierung 35 neue Apotheken auf Mallorca. Nachfolgend die Gemeinden, die Verstärkung bei den „farmacias“ bekommen werden: Alcúdia (2), Campos (1), Capdepera (1), Inca (2), Llucmajor (3), Manacor (4), Marratxí (2), Muro (1), Palma (14), Pollença (1), Ses Salines (1). Santa Maria del Camí (1), Santa Margalida (1) und Sóller (1). Die Balearen-Regierung betont, das Ziel bestehe darin, sicherzustellen, dass die gesamte Bevölkerung – ob fest oder temporär – einen angemessenen Zugang zu pharmazeutischen Dienstleistungen hat.

