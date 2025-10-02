Nach Salmonellose-Ausbruch an der Playa de Palma: Sammelklage gegen Sushi-Restaurant

Der Salmonellose-Ausbruch in einem Sushi-Restaurant an der Playa de Palma hat juristische Konsequenzen: Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, haben sechs der 43 betroffenen Gäste eine Sammelklage eingereicht. Sie werfen dem Unternehmen Modern Sushi S.L. ein mutmaßliches Vergehen gegen die öffentliche Gesundheit und gegebenenfalls fahrlässige Körperverletzung.

Das ist passiert

Der Vorfall hatte sich zwischen dem 4. und 8. August in der Filiale der Kette Dragon Sushi im Carrer Marbella ereignet. Zwölf der betroffenen Personen mussten mit Bauchschmerzen, Fieber, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall ins Krankenhaus eingewiesen werden. Am 11. August gab das balearische Gesundheitsministerium bekannt, dass man das Lokal vorsorglich geschlossen hatte.

In ihrer vom Anwalt Pedro Garrido eingereichten Klage schildern die Betroffenen die Folgen der Lebensmittelvergiftung. Eine der Frauen etwa verbrachte fünf Tage im Krankenhaus. Eine andere Kundin beklagte, dass ihr aufgrund der Krankschreibung Anteile ihres Lohns in Höhe von 400 Euro abgezogen wurden.

Insgesamt gibt es fünf Dragon-Sushi-Filialen in Palma und Palmanova. Bereits im Jahr 2019 war es in einer anderen Filiale zu einem Salmonellose-Ausbruch gekommen. Insgesamt wurden damals 102 Personen ärztlich behandelt. 42 von ihnen litten unter Salmonellen-Vergiftung. Im Jahr 2024 wurde der Geschäftsführer des Unternehmens in dem Fall zu einem Jahr Gefängnis und einer Geldstrafe in Höhe von 33.000 Euro verurteilt.

Das ist Salmonellose

Salmonellose ist eine bakterielle Infektion, die Magen-Darm-Erkrankungen verursachen kann. Die Symptome treten normalerweise zwischen zwölf und 72 Stunden nach der Ansteckung auf und können Fieber, Durchfall, Erbrechen und Bauchschmerzen umfassen. In manchen Fällen kann die Infektion schwer verlaufen und eine ärztliche Behandlung erforderlich machen.

