Women’s Circle in Palma: Natürlich durch die Wechseljahre

Plötzliche und unkontrollierbare Hitzewallungen und Schweißausbrüche, nachts nicht mehr richtig schlafen können, Verlust der Konzentrationsfähigkeit und sich grundlos gereizt oder traurig fühlen … Die Liste der Beschwerden in den Wechseljahren ist lang, gleichzeitig ist das Ausmaß sehr individuell. Manche Frauen erleben sie kaum, andere ringen jahrelang damit. Die 46-jährige Diana Șerban bietet in ihrer Ananda-Tantra-Yoga-School in Palmas Stadtviertel Sant Agustí für 25 Euro einen wöchentlichen „Women’s Circle“ an. In diesem „Frauenkreis“ gibt sie Tipps, um die Symptome der Menopause auf natürliche Weise zu lindern und den Eintritt in diese Lebensphase so lang wie möglich hinauszuzögern.

Im Frauenkreis werden spezielle Techniken gelehrt. | FOTO: A. MUÑOZ

Es ist eine intime Runde von fünf Frauen, die sich in dem kleinen Lokal im Carrer Victorio Luzuriaga, 4 in der Nähe vom Port Calanova versammeln. Auf dem Boden liegen zartrosa Yogamatten bereit. Die Frauen versammeln sich für die Eingangsmeditation um ein Tuch mit Blütenblättern und einer Kerze. Sie geben sich die Hände, die linke weist dabei nach oben, um zu empfangen, die rechte ist nach unten gerichtet, um zu geben. Die in Rumänien geborene Diana Șerban hat nach eigenen Angaben über 20 Jahre Yoga-Erfahrung und leitet die Runde mit viel Humor. „Ich möchte die Teilnehmerinnen stimulieren, ihre Weiblichkeit zu feiern und sich wieder mit ihrer inneren Kraft zu verbinden“, erklärt sie.

Der Mindset bestimmt das gefühlte Alter

„Denkt daran, eine Göttin wird niemals alt. Das Altern beginnt im Kopf“, sagt Șerban, die tatsächlich viel jünger als 46 wirkt und nach eigener Aussage beschlossen hat, niemals in die Wechseljahre zu kommen. Es gehe hierbei viel um den Mindset, denn Frauen würde mit dem Alter die Botschaft suggeriert, sie müssten sich jetzt anders kleiden und verhalten. „In meiner Heimat in Transsilvanien darf man als Frau nach 40 kein Rot mehr tragen“, erzählt sie. Es gehe daher darum, das gesellschaftliche Korsett abzuwerfen und stattdessen in sich zu gehen und sich selbst zu spüren. „Wenn du dir selbst ein Alter geben könntest, wie alt fühlst du dich?“, fragt sie in die Runde. Alle Anwesenden empfinden sich jünger, als sie tatsächlich sind. „Fokussiert euch zukünftig auf dieses Alter“, rät sie.

Yogalehrerin Diana Șerban vermittelt den Teilnehmerinnen des Frauenkreises mit viel Humor ihre natürlichen Tipps. / Ana B. Muñoz

Dann erklärt die Tantra- und Yogalehrerin, die auf Mallorca auch Retreats und Privatstunden anbietet, das Prinzip der „Ojas-Energie“, der Essenz der Lebenskraft. Die Menge von Ojas im Körper bestimme die eigene Lebensqualität und Vitalität. „Ojas sorgen für eure Ausdauer, Stabilität und emotionale Ruhe und geben euch die Kraft zur eigenen Erneuerung“, sagt sie. Um Ojas zu produzieren, sei ausreichender Schlaf nötig, ein Minimum von sieben bis acht Stunden pro Nacht. „Idealerweise solltet ihr um zehn Uhr zu Bett gehen und zehn Stunden schlafen.“ Die Frauen protestieren, das wäre illusorisch, aber Șerban appelliert an die eigene Verantwortung und empfiehlt abends strikten digitalen Detox sowie die Einnahme von natürlichem Melatonin.

Östrogen erhält den Körper jung

„Frauen werden alt, wenn ihre natürliche Östrogenproduktion nachlässt. Deshalb müsst ihr euren Körper ab 40 dabei unterstützen“, erklärt Șerban. Hierfür rät sie zu einer Brustmassage mit dem „Super Bust“-Öl von Steaua Divina, das die ätherischen Öle Dill und Fenchel mit Phytoöstrogenen enthält. Über einen Zeitraum von drei Monaten solle man die Brüste zweimal täglich je 15 Minuten kreisend damit massieren, ohne dabei die Brustwarzen zu berühren. „Meine Brüste sind durch die Anwendung zwei Körbchengrößen gewachsen“, sagt sie. Außerdem würde die Brustmassage einen natürlichen Östrogenausstoß bewirken und die sexuelle Energie wachhalten.

Im Tantra ist Shakti die weibliche Energie und wird mit dem zweiten Chakra, auch Svadhisthana-Chakra genannt, verknüpft. Es befindet sich auf Höhe des Bauchnabels und steht für Kreativität, Sinnlichkeit, Emotionen, sexuelle Energie und Lebensfreude. Auf körperlicher Ebene ist es mit den Geschlechtsorganen verbunden und kontrolliert deren Funktionen. „Das Alter einer Frau wird von ihrer Yoni (Sanskrit für Scheide, Anm. d. Red.) bestimmt. In den Wechseljahren trocknet die Vagina langsam aus und gibt dem Körper damit das Signal, dass die Fortpflanzungsfunktion der Frau beendet ist“, sagt die Tantra-Expertin und empfiehlt verschiedene Übungen dagegen. Beispielsweise das regelmäßige aktive Zusammenziehen des Beckenbodens, als wenn man den Urinfluss stoppen möchte. Am besten solle man dabei zusätzlich Jadesteine in Form von sogenannten Yoni-Eiern verwenden, die vaginal eingeführt werden, um die Beckenbodenmuskulatur zu stärken.

Diana Șerban am Eingang ihres Yogastudios in Calanova / Ana B. Muñoz

Auch die Atemtechnik des „Ovarian Breathing“, bei der gezielt die Energie der Eierstöcke aktiviert, gesammelt und durch den Körper geführt wird, helfe, die hormonelle Balance zu fördern und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern. Die anwesenden Frauen schreiben mit, um die Übungen zu Hause wiederholen zu können. Den Abschluss bildet eine auf ewige Jugend fokussierte Meditation zu Musik, die auch in einem Club laufen könnte. Da fühlt man sich gleich viel jünger.

Informationen Women’s Circle Ananda Tantra Yoga School C/. Victorio Luzuriaga, 4 Port Calanova Teilnahme: 25 Euro, neue Runde ab November Kontakt: Diana Șerban, Tel: +40 728 836 555 www.tantrayogamallorca.com

