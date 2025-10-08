Notaufnahmen überlastet: Krankenhäuser kämpfen mit plötzlichem Anstieg von Corona- und Grippefällen
Mallorca erlebt einen frühen Höhepunkt bei Atemwegserkrankungen: Corona dominiert, aber auch Grippe und RS-Virus nehmen zu – Kliniken geraten unter Druck
Ein plötzlicher Anstieg der im Umlauf befindlichen Atemwegsviren — darunter Corona, Grippe und das RS-Virus — hat am Dienstag (8.10.) zum ersten Mal in diesem Herbst die Notaufnahmen der Krankenhäuser auf Mallorca überlastet.
Im Krankenhaus Son Espases befanden sich laut der jüngsten Datenauswertung vom Dienstagabend um 19 Uhr insgesamt 172 Personen in der Notaufnahme wegen Atemwegsinfektionen, 43 von ihnen warteten auf die Aufnahme auf eine Station.
Mehr Corona als Grippe
Nach Angaben von Quellen aus dem Landeskrankenhaus gab es mehr Corona- als Grippefälle, deren Höhepunkt auf Mallorca normalerweise erst im Dezember erreicht wird — weshalb jetzt die Impfkampagne für gefährdete Gruppen beginnt. Dennoch fiel den Ärzten auf, dass die Zahl der Atemwegsinfektionen am Montag noch sehr gering war und erst am Dienstag plötzlich stark anstieg, sodass der Dienst überlastet wurde — mit deutlich mehr Fällen als sonst zu dieser Jahreszeit.
Auch die Daten der Notaufnahme des Krankenhauses von Manacor bestätigen diesen Trend: Am Nachmittag warteten dort 27 Personen auf die Aufnahme auf eine Station.
Eher milde Corona-Symptome
Trotzdem sind die meisten Coronafälle derzeit mild und ähneln einer Erkältung oder einer leichten Grippe, mit mäßigem Fieber, allgemeinem Unwohlsein, Husten, Halsschmerzen und Schnupfen als häufigsten Symptomen.
Die dominierenden Virusvarianten heißen Nimbus und Stratus. Die erste zeichnet sich durch anhaltenden Husten aus und kann hohes Fieber, Schüttelfrost oder den Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn sowie Halsschmerzen beim Schlucken verursachen. Die zweite Variante ist durch Heiserkeit und Veränderungen der Stimme gekennzeichnet, zusätzlich zu Fieber, Husten und dem Verlust von Geschmack und Geruch.
