Behandlung auf Deutsch, Fachrichtungen, Zimmer: Das sollten Sie über die Clínica Rotger wissen

Sie liegt so zentral, und das Gebäude ist so groß, dass man die Privatklinik Clínica Rotger beim Bummeln nahe der Einkaufsstraße Carrer Oms oder den Ramblas in Palma kaum übersehen kann. Mit ihren acht Etagen (Untergeschoss ausgeschlossen) und Eingängen von mehreren Straßen aus ist die Clínica Rotger die größte Einrichtung der Klinikgruppe Quirónsalud, zu der sie seit 2015 gehört, auf Mallorca. Quirónsalud ist die größte Krankenhausgruppe Spaniens und gehört seit 2016 der deutschen Fresenius-Gruppe (Helios-Kliniken).

„Wir machen hier alles außer Strahlentherapie und Dialyse“, lautet beim MZ-Besuch einer der ersten Sätze von Federico Sbert, dem medizinischen Direktor der Klinik. Gemeinsam mit den Schwesterkliniken Quirónsalud Palmaplanas und Quirónsalud Son Verí verfügt die Clínica Rotger über 450 Ärztinnen und Ärzte.

Der medizinische Leiter der Klinik, Federico Sbert. / Bendgens

Wer kein Stammpatient ist, dürfte sich in der modernen Klinik bei seinen ersten Besuchen schnell verirren – es sei denn, er oder sie weiß: Die Gänge der obersten drei Etagen führen außen einmal rundherum, die der ersten bis fünften Etage gleichen eher einer Acht.

4. bis 8. Stock: Patientenzimmer

Den besten Ausblick haben Patienten, deren Zimmer im achten Stock liegt. Die insgesamt 193 Einzelzimmer verteilen sich auf fünf Etagen, die vierte bis achte. Wer welches Zimmer bekommt, wird je nach Erkrankung, Fachbereich, Versicherung und Auslastung der Klinik entschieden.

In der achten Etage kommen vermehrt Patienten mit Herzerkrankungen unter, in der sechsten und siebten solche, bei denen ein chirurgischer Eingriff durchgeführt wurde. Im fünften Stock sind Patienten untergebracht, die in den Bereichen Gynäkologie, Geburtshilfe oder Kinderheilkunde behandelt wurden. Auch die Neugeborenen-Intensivstation (UCIN) befindet sich hier. Fehlt noch die vierte Etage: Hier sind Patienten verschiedener Fachgebiete untergebracht, etwa der Neurologie oder der inneren Medizin.

Dass es sich bei der Clínica Rotger um eine Privatklinik handelt, wird schnell klar, wenn man die Patientenzimmer betrifft. Sie sind geräumig, mit Fernsehern und modernen Bädern ausgestattet. Von vielen aus blickt man auf die Stadt oder die Tramuntana. „Die Eckzimmer sind schon aufgrund der Architektur des Gebäudes die besten“, verrät Sbert. Am besten genest man bekanntlich in Gesellschaft des Partners oder eines Familienangehörigen, der sich um einen kümmert. Daher gibt es in allen Zimmern jeweils zwei Schlafmöglichkeiten, entweder zwei Betten oder ein Bett und ein Schlafsofa.

Wer in den unteren Stockwerken untergebracht ist oder dringend mal wieder etwas anderes als die vier Wände seines Krankenzimmers sehen muss, gelangt per Aufzug zum Aussichtspunkt im achten Stock. Im Außenbereich lässt sich das bunte Treiben auf der Via Roma beobachten oder das Kulturzentrum La Misericòrida bewundern. Einen Café-Betrieb gibt es hier allerdings nicht.

Die Aussichtsterrasse im achten Stock ist Patienten vorbehalten. / Bendgens

Erdgeschoss bis dritter Stock: Behandlungen

In den Stockwerken 1 bis 3 befinden sich die Operations- und Kreißsäle (3. Stock) sowie Behandlungszimmer für ambulante Behandlungen, die in den spanischen Krankenhäusern consultas externas heißen (2. und 1. Stock). Im Erdgeschoss finden Patienten etwa die Notaufnahme, die Intensivstation sowie das Labor.

Zum Untergeschoss hat nur das Personal Zutritt. Hier läuft der Betrieb am Dienstagmittag (14.10.) auf Hochtouren. Umherwuselnde Mitarbeiter mit Masken und Hauben bereiten die Ausgabe des Mittagessens vor. Dreimal pro Tag gibt es zwischen 150 und 170 Mahlzeiten. Wem außerhalb der Zeiten der Magen knurrt, der bekommt in der Cafeteria im 2. Stock Snacks und Co. Im Keller befinden sich noch die Wäscherei und das Medikamenten-Lager.

Privatpatienten & Selbstzahler

Nicht jeder kann sich in der Clínica Rotger einfach so in die Notaufnahme bringen lassen oder dort nach Terminvereinbarung einen Facharzt aufsuchen. Die Klinik nimmt nur Patienten mit privater Versicherung oder Selbstzahler auf, arbeitet dafür mit allen gängigen Privatversicherungen zusammen, etwa auch mit der DKV.

Vermehrt finden auch englisch- und deutschsprachige Patienten den Weg in die Clínica Rotger, erzählt Sbert. Damit die Kommunikation gelingt, sei zu jeder Zeit mindestens ein Übersetzer vor Ort. Auch manche Ärzte oder Krankenpfleger würden Deutsch sprechen. Schon Anrufer können am Telefon per Drücken der Ziffer 4 auswählen, dass sie mit einem Deutsch sprechenden Mitarbeiter sprechen möchten.

Einer von fünf Kreißsälen. / Bendgens

Fast alle Fachrichtungen

Praktisch und für viele wohl ein Kriterium, sich für die Clínica Rotger zu entscheiden: Was die Fachrichtungen betrifft, ist das Krankenhaus sehr breit aufgestellt – ob Kardiologie, plastische und kosmetische Chirurgie, Onkologie, Pädiatrie, Urologie, Dermatologie, Gastroenterologie oder Traumatologie, um nur einen Bruchteil zu nennen.

Die Clínica Rotger verfügt über fünf Kreißsäle. Vier von ihnen sind beim MZ-Besuch belegt. „800 Babys werden pro Jahr bei uns geboren“, sagt die verantwortliche Stationsleiterin. Neben den Kreißsälen steht ein Operationssaal nur für Kaiserschnitt-Geburten zur Verfügung. Neun weitere können ebenso benutzt werden. Es gibt auch eine Frühchen-Station und Neugeborenen-Intensivstation: „Wird ein Baby in der 33. oder 34. Woche geboren, können wir Mutter und Kind betreuen. Findet die Frühgeburt davor statt, muss die Patientin ins Krankenhaus Son Espases“, wirft Sbert ein.

In der Clínica Rotger könnten die Eltern jederzeit kommen, um ihre Babys zu besuchen. Beim MZ-Besuch schaukelt eine Frau ihr noch etwas zerbrechliches Neugeborenes im Arm, eine andere stillt ihr Baby. „Für Neugeborene, die sich mit einem Virus infiziert haben, gibt es dieses separate Zimmer“, zeigt Sbert, der selbst in der Klinik, die damals noch Mare Nostrum hieß, geboren und in der hauseigenen Kapelle in der vierten Etage getauft wurde. „Mittlerweile finden hier keine Taufen mehr statt“, sagt er. Vor einem der Zimmer, in denen die frischgebackenen Eltern mit unterkommen, stehen am Dienstag Blumen. „Viele Verwandte oder Freunde bringen Geschenke vorbei“, erzählt Sbert. Auch vom Klinik-Personal gibt es eine ganz besondere kleine Aufmerksamkeit für die frischgebackenen Mamas: „ein Sandwich mit Serrano-Schinken, denn auf Letzteren müssen sie während der Schwangerschaft ja verzichten“, weiß der gelernte Hausarzt. Bei allen Geburten sei ein Neonatologe dabei, der auf die Behandlung von Neugeborene spezialisiert ist.

„Bei uns arbeiten viele Ärzte, die auch im Landeskrankenhaus Son Espases tätig sind“, sagte Sbert. Letzteres gilt als das Referenzkrankenhaus auf den Balearen. Besonders hervor hebt der Mallorquiner auch, dass etwa bei chirurgischen Eingriffen an Prostatakrebs-Patienten ein hochmoderner Da-Vinci-Xi-Roboter zum Einsatz kommt. „Es ist der einzige in einer privaten Klinik hier.“ Auf die Nachfrage, was der Roboter einem menschlichen Arzt voraus hat, sagt er beispielhaft: „Wir können unser Handgelenk nur bis zu einer bestimmten Gradzahl drehen, der Roboter aber um 360 Grad.“

Auch Schlaganfall- oder Herzinfarkt-Patienten seien in der Privatklinik bestens aufgehoben. Dank des Protokolls „Código ictus / infarto“ könne das Personal schnell und effektiv agieren. Praktisch: Mit dem privaten Auto kann man zur Notaufnahme unter einem Dach direkt bis zur Eingangstür vorfahren.

In der vierten Etage gibt es eine kleine Kapelle / Bendgens

Hausarzt eher woanders

Wer einen Hausarzt (médico de cabecera / de familia) sucht, sollte sich besser an eines der Ärztezentren der Quirónsalud-Gruppe wenden (unter anderem in Palma im Carrer Nuredduna sowie in Manacor, Inca, Campos und Sóller). In der Clínica Rotger gibt es, erzählt Sbert, nur zwei Hausärzte, die schon viele Patienten haben.

Für manche Untersuchungen oder Auswertungen ist der Gang zur Clínica Rotger dennoch unumgänglich: etwa Bilduntersuchungen wie MRTs oder CTS oder Labor-Auswertungen von Bluttests.

Arztberichte und Rezepte digital

Für MRTs und CTS steht modernste Technik zur Verfügung, viele Geräte sind von Siemens Healthineers. Auch den nagelneuen PET-TAC zur Erkennung etwa von Tumoren hebt Federico Sbert hervor.

Modern ist auch die Patientenaufnahme: So lässt sich die Gesundheitskarte am Automaten einlesen, und in der Notaufnahme im Erdgeschoss kann man sich die Arztberichte direkt ausdrucken lassen. Ebenfalls praktisch: Patienten der Clínica Rotger können Termine bequem per App ausmachen, ihre Krankenakte dort einsehen und sich, sofern sie einen Termin haben, auch in der Anwendung anmelden (autoadmisión), sobald sie das Krankenhaus betreten haben.

Auch künstliche Intelligenz ist längst in der Privatklinik angekommen. Sbert zeigt der MZ etwa Tablets, die das Patienten-Arzt-Gespräch aufnehmen und dann selbstständig einen zusammenfassenden Bericht verfassen. So kann der Arzt dem Patienten besser folgen und ihm währenddessen auch in die Augen schauen.

Neue Außenbeleuchtung

Noch ganz neu ist die Außenbeleuchtung, die etwa zum internationalen Brustkrebstag in Rosa und an anderen Krankheiten gewidmeten Tagen in den jeweils gängigen Farben das Gebäude anstrahlt. Oktober ist Brustkrebsmonat. Die charakteristische Schleife prangt schon über dem Eingang in der Via Roma.

Eine Übersicht mit allen großen Krankenhäusern der Insel finden Sie hier.

Abonnieren, um zu lesen