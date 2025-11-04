„Gut altern heißt, in Bewegung bleiben und aktiv am Leben teilnehmen“

Frau Pérez, Sie sind Vizedekanin der Physiotherapeuten-Kammer auf den Balearen. Warum ist Physiotherapie gerade für ältere Menschen so wichtig?

Viele Menschen nehmen mit dem Alter automatisch an, sie dürften bestimmte Dinge nicht mehr tun – kein Gewicht heben, keinen Sport treiben, weil sie ihrem Körper nicht mehr so viel zutrauen. Sie fallen dem sogenannten Ageismus zum Opfer: allein wegen des Alters, die eigenen Fähigkeiten zu unterschätzen. Doch älter werden bedeutet eben nicht, stillzustehen – sondern zu lernen, sich besser zu bewegen. Genau hier setzt die Physiotherapie an. Mit gezielten Übungsprogrammen zu Kraft, Gleichgewicht und Koordination helfen wir älteren Menschen, ihre Beweglichkeit zu erhalten, Stürze zu vermeiden und sich sicherer zu fühlen. Bewegung bedeutet Unabhängigkeit – wer sich sicher bewegt, traut sich raus, bleibt sozial aktiv und damit auch seelisch gesund.

Viele denken bei Physiotherapie an Reha nach Verletzungen. Sie betonen die vorbeugende Rolle. Wie sieht das konkret aus?

Heute spielt Prävention eine zentrale Rolle. Physiotherapeuten bewerten die körperliche Leistungsfähigkeit mit einfachen Tests: Wie oft kann man in 30 Sekunden aufstehen und sich setzen? Wie viele Meter schafft man in sechs Minuten zu gehen? Dank dieser Daten entwickeln wir individuelle Trainingsprogramme, die helfen, Mobilität und Kraft zu erhalten, bevor Beschwerden überhaupt auftreten. So kann man die Selbstständigkeit lange bewahren – und beispielsweise Muskelschwund deutlich senken.

Die Bevölkerung altert – auch auf den Balearen. Wie reagiert Ihr Berufsstand auf diese Entwicklung?

Wir von der Physiotherapeuten-Kammer arbeiten zum Beispiel an Programmen zur Sturzprävention und zur Förderung aktiven Alterns. Es geht nicht nur darum, länger zu leben, sondern besser zu leben. Gemeinsam mit Gemeinden und sozialen Einrichtungen schaffen wir Bewegungsprojekte, die ältere Menschen motivieren, aktiv zu bleiben. Denn mit der Pensionierung verlieren viele Senioren ihre Alltagsstrukturen und reduzieren ihre Aktivität drastisch. Unsere Aufgabe ist es, das zu ändern – durch therapeutische Bewegung, Kraftaufbau und Förderung der geistigen und sozialen Teilhabe. Körper, Geist und Umfeld sind schließlich untrennbar miteinander verbunden.

Bewegung kann gesund sein, aber auch gefährlich, wenn sie falsch ausgeführt wird. Warum ist professionelle Begleitung so wichtig?

Weil jede Person andere Voraussetzungen hat. Wir Physiotherapeuten schaffen einen klinisch sicheren Rahmen: Wir prüfen Blutdruck, Herzfrequenz, Vorerkrankungen und Belastbarkeit, bevor wir ein therapeutisches Übungsprogramm entwickeln. Bewegung kann heilend wirken, aber auch schaden, wenn sie nicht angepasst ist. Gerade Menschen mit Bluthochdruck, Diabetes oder Herzproblemen brauchen gezielte Anleitung. Physiotherapeuten sind medizinisch geschult und sorgen dafür, dass Bewegung sicher, effektiv und individuell dosiert bleibt.

Wie viele Physiotherapeuten sind auf den Balearen registriert – und wie erkennt man einen offiziell zugelassenen Therapeuten?

Derzeit sind rund 2.000 Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten auf den Balearen eingetragen, darunter etwa 50 aus dem deutschsprachigen Raum. Wer sicher sein möchte, sollte immer nach der offiziellen Registrierungsnummer fragen – sie ist auf der Berufsplakette sichtbar. Nur eingetragene Fachkräfte bieten den rechtlichen Schutz und die Qualität, die Patientinnen und Patienten zusteht.

Wo kann sich die Öffentlichkeit über Ihre Arbeit informieren?

Unsere Website richtet sich vor allem an Fachkräfte, doch über die sozialen Netzwerke teilen wir zunehmend Informationen für die Bevölkerung – etwa zu Präventionskampagnen, Gesundheitstagen oder Projekten. Wenn wir gezielte Programme anbieten, zum Beispiel für Frauen nach einer Brustoperation, gehen wir direkt auf Kliniken, Vereine oder Gemeinden zu. So erreichen wir genau die Menschen, die von unserer Arbeit profitieren können.

Wenn Sie unseren Leserinnen und Lesern einen Rat für gesundes Altern auf Mallorca geben könnten – welcher wäre das?

Nutzen Sie das Klima! Mallorca bietet ganzjährig Sonne, angenehme Temperaturen und Natur – ideale Bedingungen, um draußen aktiv zu sein. Spazieren gehen, leichtes Training im Freien, Begegnung mit anderen Menschen – all das stärkt Körper und Geist. Bewegung bedeutet Lebensfreude. Gut altern heißt, sich zu bewegen, Kontakte zu pflegen und am Leben teilzunehmen.