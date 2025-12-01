Rekordtief bei HIV-Diagnosen auf Mallorca – aber deutlicher Anstieg bei Frauen

Die Balearen haben im Jahr 2024 insgesamt 97 neue Ansteckungen mit dem HI-Virus (HIV) verzeichnet. Damit erreichen sie ein Rekordtief seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 2003: 7,87 Fälle pro 100.000 Einwohner. Dennoch lag die Prävalenz im Archipel 2024 leicht über dem nationalen Durchschnitt von 6,95 Fällen pro 100.000 Einwohnern, wie das balearische Gesundheitsministerium in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Die Daten wurden von der Generaldirektion für öffentliche Gesundheit anlässlich des Welt-Aids-Tages veröffentlicht, der am Montag (1.12.) unter dem Motto „Null Aids-Tote bis 2030“ begangen wird.

Meisten HIV-Diagnosen auf Mallorca

Nach Inseln aufgeschlüsselt entfielen 69 der Fälle auf Mallorca, 23 auf die Nachbarinseln Ibiza und Formentera sowie fünf auf Menorca. Der Großteil der Infektionen betrifft Männer. Bei Frauen wurde ein deutlicher Anstieg festgestellt: von zwölf Fällen im Jahr 2023 auf 22 im Jahr 2024. Bei Männern hingegen sank die Zahl von 89 im Jahr 2023 auf 75 im vergangenen Jahr.

Bezogen auf die Übertragungswege entfielen 50 der 97 neuen Fälle im Jahr 2024 auf Männer, die Sex mit Männern haben, 42 auf heterosexuelle Kontakte, zwei auf intravenösen Drogenkonsum und ein Fall auf eine Übertragung von der Mutter auf das Kind. Bei den zwei übrigen Fällen konnte der Infektionsweg nicht geklärt werden.

Das am häufigsten betroffene Alterssegment liegt zwischen 30 und 49 Jahren; in dieser Altersgruppe traten 57 der 97 Infektionen des vergangenen Jahres auf.