Vier Tage Ärztestreik auf Mallorca: Was Patienten jetzt wissen müssen

Mit einem viertägigen Streik wollen Spaniens Mediziner von Dienstag bis Freitag erneut gegen ein von der Regierung geplantes neues Ärztestatut protestieren. Das hat Folgen für die öffentliche Gesundheitsversorgung auf Mallorca. Besonders in den Gesundheitszentren sowie bei nicht dringenden Behandlungen in den Krankenhäusern dürfte das Personal - so es dem Streikaufruf folgt - nur im Feiertagsmodus arbeiten.

Der Streik beginnt am Dienstag ab 0 Uhr mit der ersten Schicht und endet erst am Freitag um 23.59 Uhr oder mit dem Ende der zu diesem Zeitpunkt bereits angebrochenen Schicht. Der öffentliche Gesundheitsdienst auf den Balearen, IB-Salut, hat dem medizinischen und ärztlichen Gesundheitspersonal am Montag (8.12.) folgende Mindestdienste vorgeschrieben.

In den Krankenhäusern

Generell muss in den Krankenhäusern die gesundheitliche Versorgung wie an Feiertagen gewährleistet sein .

In den medizinischen Fachrichtungen mit stationär aufgenommenen Patienten sowie den zentralen Diensten, die die hospitalisierte Patienten versorgen, muss in der Frühschicht ein Spezialist pro medizinischem Dienst mehr Dienst haben als im Dienstplan für Feiertage vorgesehen.

In den Krankenhausdiensten, die als dringend oder kritisch gelten, muss 100 Prozent der lebenswichtigen Versorgung geleistet werden. Dies ist der Fall in der Onkologie, der medizinischen und strahlentherapeutischen Hämatologie, den Krebs-Operationen, der Notaufnahmen, der Dialyse, der Tagesklinik und der Krankenhausapotheke.

In den Gesundheitszentren

In den Gesundheitszentren auf den Balearen muss von 8 bis 15 Uhr nur jeweils ein Arzt und ein Kinderarzt präsent sein. In größeren Gesundheitszentren mit mehr als 20.500 Gesundheitskarten müssen es zwei Ärzte und einen Kinderarzt sein. In der Nachmittagsschicht von 15 Uhr bis 20 Uhr sind es dann ein Arzt und ein Kinderarzt (so es ihn gibt).

In den durchgehend geöffneten Gesundheitszentren mit Notaufnahme (PAC) müssen von 15 Uhr bis 23.59 Uhr alle diensthabenden Ärzte und Kinderärzte anwesend sein. Auch bei den Notfall- und Rettungsdiensten (SUAP und 061) muss die Abdeckung einhundert Prozent betragen.

Aufgrund der spezifischen Eigenschaften ihres Arbeitsverhältnisses legt Ib-Salut für das MIR-Personal (Arzt im Praktikum) keine Mindestdienste fest. (mit Efe)