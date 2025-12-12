Medizin auf Mallorca: Ein digitaleS PET-CT der neuesten Generation für eine Diagnostik von höchster Präzision

Bei Krebsverdacht oder im Verlauf einer onkologischen Behandlung stellt das digitale PET-CT einen entscheidenden Fortschritt dar: Es verbessert die Erkennbarkeit von subzentimetrischen Tumoren und Mikroläsionen unter 10 mm um 26,5 Prozent. Dadurch können Fälle, die zuvor unentdeckt geblieben wären und als falsch negativ gelten würden, sichtbar und korrekt diagnostiziert werden. Das beschleunigt den Therapiebeginn und erhöht die Heilungschancen erheblich.

Das neue digitale PET-CT-Gerät der Clínica Rotger. / Quirónsalud

Clínica Rotger: Pionierin auf den Balearen bei der Einführung modernster nuklearmedizinischer Technik

Bereits im Jahr 2001 gehörte die Clínica Rotger zu den ersten Krankenhäusern Spaniens, die ein PET-Gerät einführte – als erste Klinik auf den Balearen. Über viele Jahre hinweg ersparte sie onkologischen Patientinnen und Patienten die Reise auf das Festland und bot den Service sowohl im Rahmen der öffentlichen als auch der privaten Gesundheitsversorgung an. 2011 war die Clínica Rotger erneut Vorreiterin und stattete sich als erstes Krankenhaus der Balearen mit einem PET-CT aus, dem damals modernsten System seiner Art. 2020 folgte dann die Integration eines SPECT-CT. Parallel zur Einführung dieser wegweisenden Technologien entstand ein hoch spezialisiertes Team aus technischen und medizinischen Fachkräften, geleitet von der Nuklearmedizinerin Dr. Marta Valero. Sie betont, dass „die Anschaffung des derzeit modernsten Geräts auf dem Markt frühzeitigere Diagnosen, eine höhere Präzision bei der Feststellung der Stadien der Erkrankung zu deren Beginn und während des Verlaufs, eine verlässlichere therapeutische Verlaufskontrolle, mehr Sicherheit und eine gesteigerte Effizienz ermöglichen wird.“

Dr. Marta Valero, Leiterin des Fachbereichs Nuklearmedizin der Clínica Rotger, betont die Bedeutung des neuen digitalen PET-CT. Dieses stehe für „einen diagnostischen Fortschritt, d. h. präzisere und frühere Diagnosen, für mehr Sicherheit sowie für eine verlässlichere und effizientere therapeutische Verlaufskontrolle bei zahlreichen, unter anderem onkologischen und neurodegenerativen Erkrankungen.“

Dr. Marta Valero, Leiterin des Fachbereichs Nuklearmedizin der Clínica Rotger, betont die Bedeutung des neuen digitalen PET-CT. / Quirónsalud

Wie funktioniert das PET-CT?

Eine PET-CT-Untersuchung vereint in einem einzigen Verfahren zwei komplementäre Techniken. Die Computertomografie (CT) erzeugt Schnittbilder der inneren Körperstrukturen, die zusammengesetzt ein dreidimensionales Abbild des Organismus ergeben. Die Positronen-Emissions-Tomografie (PET) wiederum liefert Informationen über die Organfunktion und macht mögliche zelluläre Veränderungen erkennbar. Die Verknüpfung metabolischer und anatomischer Daten ermöglicht es den Fachärztinnen und Fachärzten, zahlreiche Erkrankungen bereits früh zu diagnostizieren und beispielsweise das Stadium und die Ausprägung von Tumoren oder neurodegenerativen Prozessen präzise zu bestimmen. Es gilt als wissenschaftlich nachgewiesen, dass Tumorzellen für ihren Stoffwechsel deutlich größere Mengen an Glukose benötigen, da sie aufgrund ihres schnelleren Wachstums wesentlich mehr Energie verbrauchen als gesunde Zellen.

VORTEILE DES NEUEN PET-CT-SYSTEMS Höhere Sensitivität und Genauigkeit bei der Erkennung selbst kleinster Läsionen Hochauflösende Bilder und umfassendere diagnostische Informationen Eine halb so lange Untersuchungszeit

Mehr Patientenkomfort dank digitalem PET-CT und KI-Technologie

Nach diesem Prinzip erhält die Patientin oder der Patient in den meisten Untersuchungen ein Radiopharmakon, das Glukose enthält und die Eigenschaft besitzt, beim Eindringen in die Zellen Lichtphotonen zu erzeugen. Diese Lichtsignale werden im PET-CT sichtbar gemacht und ermöglichen so die Darstellung der zellulären Aktivität. Auf diese Weise lässt sich der Glukoseverbrauch derjenigen Zellen erfassen, die das Gewebe und die Organe des Körpers bilden. Wie beschrieben, konzentriert sich die Substanz wenige Minuten nach der Injektion in jenen Körperregionen, in denen eine erhöhte metabolische oder biochemische Aktivität – also ein gesteigerter Glukoseverbrauch – besteht. Wird in bestimmten Geweben ein ungewöhnlich hoher Verbrauch des Radiopharmakons beobachtet, deutet dies darauf hin, dass dort eine tumoröse, infektiöse oder neurodegenerative Erkrankung vorliegen könnte.

Das nuklearmedizinische Team der Clínica Rotger bei der Arbeit mit dem digitalen PET-CT. / Quirónsalud

Das modernste PET-CT-Gerät, das der Markt aktuell bietet

Das neue nuklearmedizinische System der Clínica Rotger ermöglicht Untersuchungen mit deutlich höherer Präzision und damit eine frühzeitige Diagnose selbst von Läsionen unter 2 mm sowie in weniger fortgeschrittenen Krankheitsstadien. Zudem verbessert das digitale PET-CT die Patientenerfahrung erheblich: Dank eines kontinuierlichen Bildakquisitionssystems und des Einsatzes künstlicher Intelligenz verläuft die Untersuchung deutlich schneller, verkürzt ihre Dauer nahezu um die Hälfte und liefert zugleich wesentlich präzisere Bilddaten.

Das neue digitale PET-CT verbessert die Erkennung von Tumoren unter 10 mm um 26,5 Prozent. Dadurch können Erkrankungen korrekt diagnostiziert, mögliche falsch negative Befunde vermieden, Behandlungen früher eingeleitet und die Heilungschancen erhöht werden. / Quirónsalud

Eine präzise Erkennung onkologischer Erkrankungen und weiterer Befunde

Der Leistungsumfang des PET-CT ermöglicht nun zusätzliche diagnostische Untersuchungen. Hauptsächlich wird das Gerät für die Diagnose und die Verlaufsbeurteilung onkologischer Erkrankungen eingesetzt, insbesondere bei Lungen-, Brust-, Haut-, Magen-Darm-, Knochen- und Prostatakrebs. Das digitale PET-CT ist jedoch mittlerweile auch die Referenzmethode für die Diagnose neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer und anderer Demenzen. Zudem ermöglicht die Einführung neuer Radiopharmaka wie Beta-Amyloid eine präzisere Abgrenzung gegenüber weiteren neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson, MSA oder CBS.

Das digitale PET-CT ist die Referenztechnik für die Diagnose neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer und anderer Demenzen. Eine frühzeitige Diagnose eröffnet den Weg zu einer personalisierten Behandlung. / Quirónsalud

Schließlich ist dieses Verfahren auch in weiteren Bereichen von Nutzen, etwa in der kardiologischen Diagnostik zur Beurteilung des Herzens nach einem Myokardinfarkt, bei Herzklappenveränderungen oder anderen kardialen Erkrankungen. Zudem wird es zur Lokalisierung infektiöser Herde eingesetzt – etwa bei Endokarditis oder Vaskulitis – sowie bei entzündlichen Darmerkrankungen. Alle diese Untersuchungen werden ambulant durchgeführt und dauern in der Regel zwischen 60 und 90 Minuten.

Derzeit ist das in der Clínica Rotger eingesetzte System das einzige digitale PET-CT in der privaten Gesundheitsversorgung der Insel. Es stellt ein innovatives und entscheidendes Instrument dar, um jene Informationen zu gewinnen, die für eine präzise und differenzierte Diagnose – und damit für die angemessene Behandlung onkologischer, neurodegenerativer, kardialer oder gastrointestinaler Erkrankungen – notwendig sind. Mit dieser Technologie und einem erfahrenen nuklearmedizinischen Team bekräftigt die Klinik erneut ihr langjähriges Engagement, ihren Patientinnen und Patienten die bestmöglichen Optionen in der medizinischen Versorgung zu bieten.

