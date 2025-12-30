Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Silvester auf MallorcaTourismuspolitikKrankenhäuser
instagramlinkedin

Das sind die besten Krankenhäuser Mallorcas

Das Wirtschftsforschungsinstitut Icgea kürte das Landeskrankenhaus Son Espases zum besten Hospital der Insel

Das 2011 eröffnete Son Espases ist das wichtigste und größte Krankenhaus der Insel. | FOTO: SON ESPASES

Das 2011 eröffnete Son Espases ist das wichtigste und größte Krankenhaus der Insel. | FOTO: SON ESPASES

Agenturen

Das Wirtschaftsforschungsinstitut Icgea hat am Montag (29.12.) seinen diesjährigen Index für Exzellenz in Krankenhäusern präsentiert. Das Landeskrankenhaus Son Espases in Palma wurde dabei mit einer Bewertung von 0,833 von 1 als bestes Krankenhaus der Balearen ausgezeichnet.

Platz zwei in der regionalen Auswertung erreichte das Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas (0,804), es folgten die Clínica Rotger (0,775) und das öffentliche Krankenhaus Son Llàtzer (0,749). Platz fünf erreichte das öffentliche Krankenhaus Can Misses auf Ibiza.

Das Institut veröffentlichte sein Krankenhaus-Ranking bereits zum zehnten Mal. Ebenso häufig wurde das Universitätskrankenhaus Fundación Jiménez Díaz in Madrid als bestes Krankenhaus des Landes ausgezeichnet. /pss

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
Tracking Pixel Contents