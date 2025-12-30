Das sind die besten Krankenhäuser Mallorcas
Das Wirtschftsforschungsinstitut Icgea kürte das Landeskrankenhaus Son Espases zum besten Hospital der Insel
Das Wirtschaftsforschungsinstitut Icgea hat am Montag (29.12.) seinen diesjährigen Index für Exzellenz in Krankenhäusern präsentiert. Das Landeskrankenhaus Son Espases in Palma wurde dabei mit einer Bewertung von 0,833 von 1 als bestes Krankenhaus der Balearen ausgezeichnet.
Platz zwei in der regionalen Auswertung erreichte das Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas (0,804), es folgten die Clínica Rotger (0,775) und das öffentliche Krankenhaus Son Llàtzer (0,749). Platz fünf erreichte das öffentliche Krankenhaus Can Misses auf Ibiza.
Das Institut veröffentlichte sein Krankenhaus-Ranking bereits zum zehnten Mal. Ebenso häufig wurde das Universitätskrankenhaus Fundación Jiménez Díaz in Madrid als bestes Krankenhaus des Landes ausgezeichnet. /pss
