Mallorca bei den Grippefällen balearenweit auf Platz 1

In der vorletzten Woche des Jahres (15. bis 21. Dezember) hat es auf den Balearen 88,9 Grippefälle pro 100.000 Einwohner gegeben. Im Vergleich zur Woche sind die Ansteckungszahlen demnach leicht angestiegen. Damit herrscht laut den Schwellwerten des neuen Protokolls zur Bekämpfung der Zunahme von Atemwegserkrankungen , das die Gesundheitskommission des spanischen Gesundheitsministeriums auf den Balearen vorgibt, weiterhin das Szenario I vor.

Allen Personen, die Grippesymptome vorweisen, wird das Tragen einer Maske empfohlen, insbesondere an Orten, an denen viele Menschen aufeinandertreffen oder an denen sich vulnerable Personen aufhalten. So soll vermieden werden, dass sich noch mehr Menschen anstecken. Das balearische Gesundheitsministerium erinnerte im selben Zusammenhang in einer Pressemitteilung an die Wichtigkeit der Grippeimpfung.

Spitzenreiter Mallorca

Vergleicht man die einzelnen balearischen Inseln miteinander, ist Mallorca mit 90,7 Fällen pro 100.000 Einwohner auf Platz 1. Es folgt Ibiza mit 87,7 Fällen, Menorca mit 78,3 Fällen. Auf Formentera sind die Ansteckungszahlen mit 51,8 Fällen pro 100.000 Einwohner am niedrigsten.

Um sich angesichts der aktuellen Lage gut zu wappnen, wollen die Verantwortlichen die Krankenhausbetten um 215 Exemplare aufstocken.

Am Montag (29.12.) haben die Verantwortlichen bereits 25 Betten in den Krankenhäusern Sant Joan de Déu (15 in Palma und 10 in Inca) bereitgestellt. Vergangene Woche waren bereits acht Betten im Universitätskrankenhaus Son Espases freigegeben worden, am 9. Dezember 24 im Krankenhaus Son Llàtzer. /sw