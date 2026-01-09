Nach Sex mit Deutschem: Neun Fälle von Affenpocken-Infektionen auf Mallorca und den Nachbarinseln gemeldet

Die Balearen haben in den letzten Wochen des Jahres 2025 einen Affenpocken-Ausbruch mit neun Fällen registriert, die zunächst offenbar miteinander in Verbindung stehen. Die Fälle wurden zwischen Ende November und Dezember entdeckt. Die Lage sei inzwischen unter Kontrolle, versichert das balearische Gesundheitsministerium. Seit Ende des Jahres gebe es keine neuen Ansteckungen mehr. Die wichtigste Neuerung ist jedoch, dass auf den Inseln erstmals der Subtyp Klade 1 des Virus nachgewiesen wurde – eine Variante, deren Auftreten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2024 dazu veranlasste, eine internationale Gesundheitsnotlage auszurufen. Das erklärt die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit der Balearen-Regierung, Elena Esteban, die betont, dass der Nachweis dieser Variante kein höheres Risiko bedeute: "Aus epidemiologischer Sicht ist es wichtig, weil wir sie auf den Balearen bisher nicht gesehen hatten, aber die Schwere des Krankheitsverlaufs ist bei beiden Varianten ähnlich."

13 Fälle im Jahr 2025, neun davon am Jahresende

Laut Daten der öffentlichen Gesundheit schlossen die Balearen das Jahr 2025 mit 13 bestätigten Affenpocken-Fällen ab. Vier wurden im Laufe des Jahres diagnostiziert, während sich die anderen neun in den letzten Wochen häuften. Der letzte Fall wurde am 22. Dezember gemeldet, laut Datenstand bis 7. Januar. Die neun jüngsten Ansteckungen weisen einen epidemiologischen Zusammenhang auf, auch wenn die Behörde die Nachverfolgung als schwierig beschreibt: „Es ist sehr kompliziert, die Kontakte nachzuverfolgen; in vielen Fällen hatten die Betroffenen mehrere Sexualkontakte, und eine Verbindung herzustellen ist nicht einfach“, erklärt die Generaldirektorin.

Die neun Fälle, die Ende 2025 festgestellt wurden, betreffen Männer, die Sex mit Männern haben, mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren. Es wurden keine Ansteckungen bei Kindern oder schwangeren Frauen registriert – Gruppen, die bei möglichen Komplikationen als stärker gefährdet gelten. „Unsere Fälle waren nicht schwer, und alle haben sich erholt“, betont Esteban. Bei mehreren Patienten wurde die Variante Klade 1 festgestellt, bei anderen Klade 2, und es wurden sogar Mischinfektionen nachgewiesen.

Esteban ordnet das Verhalten des Virus in einen rückläufigen Trend im Vergleich zu den kritischsten Momenten der Epidemie ein. Das Jahr mit den meisten Fällen war 2022, als 216 Ansteckungen auf den Inseln gemeldet wurden – zeitgleich mit der ersten Ausrufung einer internationalen Gesundheitsnotlage. 2023 sank die Zahl auf 15, 2024 wurden 16 Fälle registriert.

Zum Ausbruch Ende des Jahres berichtet Esteban, dass einer der ersten Patienten mit Klade 1 angegeben habe, Sexualkontakt mit einer Person aus Deutschland gehabt zu haben. Sie betont jedoch, dass der Ursprung der Ansteckungen nicht mit Sicherheit bestätigt werden könne: „Es gibt immer noch ein großes Stigma, und das erschwert die Nachverfolgung“, räumt sie ein.

Symptome, Übertragung und Prävention

Affenpocken sind in der Regel eine selbstlimitierende Erkrankung, die meist innerhalb von zwei bis vier Wochen abklingt. Sie beginnt mit Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Muskelschmerzen, und einige Tage später treten Hautläsionen auf, die sich von Flecken zu Bläschen und schließlich zu Krusten entwickeln, erklärt die Generaldirektorin. „Die Anzahl der Läsionen ist sehr unterschiedlich, und in einigen Fällen können sie eine größere Hautfläche betreffen“, präzisiert Esteban.

Für eine Ansteckung ist enger, direkter körperlicher Kontakt erforderlich – entweder über die Läsionen, Körperflüssigkeiten oder auch über Kleidung und persönliche Gegenstände. Deshalb betont die Gesundheitsbehörde die Prävention bei Risikokontakten, die Verwendung von Kondomen sowie die Impfung, sowohl vor als auch nach möglichen Risikokontakten. „Es ist wichtig, aufmerksam zu sein und vorzubeugen – aber ohne die Bevölkerung zu beunruhigen“, schließt die Generaldirektorin.

