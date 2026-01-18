Bekannte Marken und Geheimtipps: Diese Naturkosmetik stammt direkt von Mallorca

Angenehme Düfte, natürliche Inhaltsstoffe, kein Mikroplastik: Es gibt viele Gründe für Naturkosmetik. Und in den Drogerien der Insel findet sich davon jede Menge in den Regalen. Wenn man jedoch darüber hinaus noch Wert auf lokale Produkte legt, wird der Radius schnell enger. Große Hersteller gibt es wenige – dafür aber einige Geheimtipps. Um sie aufzuspüren, lohnt es einerseits, sich auf den zahlreichen Märkten und Messen umzuschauen, wo oft handwerklich gefertigte Naturkosmetik zu finden ist. Andererseits braucht man für Tipps ein Netzwerk aus Mallorquinern, die alles und jeden kennen und sich für Nachhaltigkeit interessieren. Die folgenden Empfehlungen bilden eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Eine Marke, die einem vielerorts begegnet, ist Tot Herba. Das Labor des 1976 gegründeten Familienunternehmens befindet sich in Pont d’Inca und produziert dort unter umweltfreundlichen Bedingungen – etwa mit erneuerbaren Energien und der Nutzung von aufbereitetem Regenwasser – eine breite Produktpalette. Auch die geschichtsträchtige Insel-Parfummarke „Flor d’ametler“ gehört mittlerweile zur Firma. Die Körperpflege- und Hygieneprodukte werden mit Wirkstoffen aus mediterranen Pflanzen wie Mandeln, Lavendel, Rosmarin, Kamille, Salbei oder Johanniskraut hergestellt. Zum Sortiment gehören zum Beispiel Gesichtscremes mit Olivenblättern oder Aprikose, eine nach Kräutern duftende Pflegespülung fürs Haar, Duschgele mit Algen, Hafer oder Aloe vera und die beliebte Produktlinie mit Mandelmilch – die cremige Bodylotion pflegt wunderbar die trockene Winterhaut. Viele der Kosmetika sind auch im 5-Liter-Kanister erhältlich (totherba.com).

Naturkosmetik aus Sóller und Andratx

Ebenfalls sehr bekannt sind die Produkte von Jabón de Mallorca, die in Sóller hergestellt und neben vielen anderen Geschäften und Märkten auch bei Fet a Sóller verkauft werden. Die Naturkosmetik, die überwiegend aus biologischen Inselzutaten hergestellt wird, ist das Werk des Franzosen Joaquín Pourqué und seiner Frau Rose Castañer. Orangen und Zitronen aus dem Tal liefern ihnen ätherische Öle für ihre Produktion. Die Seifen werden bei niedrigen Temperaturen geköchelt, nicht gesiedet. 2017 kam das Label Mallorca Natur hinzu, mit Körperölen, Parfums, festen Shampoos und Lippenbalsam in diversen Duft- oder Geschmacksrichtungen. Neuester Streich des Seifensieders Joaquín ist seit 2020 Es Saboner, eine handgefertigte Naturseife für die Hände, mit nativem Olivenöl (jabondemallorca.com sowie essaboner.com).

Die ursprünglich aus Köln stammenden Trudi Murray zeichnet indes für Gaia Natural Products verantwortlich. In der Manufaktur bei Andratx entstehen Körperpflege- und Spa-Produkte aus kostbaren Ingredienzien wie ätherischen Ölen und Blütenwasser aus biologischem Anbau. Zum umfangreichen Sortiment gehören Sprays und Roll-ons gegen Stress oder Moskitos, Gesichtsreiniger, Make-up-Entferner, Seifen, Seren, Peelings und sogar natürlicher Balsam für Bärte und Schnurrbärte (gaia-natural-mallorca.com).

Natürliche Pflegeprodukte aus Sant Llorenç und Campanet

Ein junges Familienunternehmen ist S’Arrel de Llevant mit Sitz in Sant Llorenç des Cardassar. Auch hier kommen bevorzugt lokale Bio-Inhaltsstoffe zum Einsatz. Im Online-Shop findet sich neben weiteren Produkten eine große Auswahl an hübsch gestalteten festen Shampoos und Seifen – und dazu passende, nachhaltige Seifendosen aus Kork –, Conditioner, Haarpflegespray sowie Gesichtspflege – vom festen Reiniger mit Joghurt und Veilchen über Peelings mit Aktivkohle bis hin zur Feuchtigkeitscreme (sarreldellevant.net).

Auch auf der Permakultur-Finca S’Esquirol bei Campanet gibt es eine kleine, aber feine Auswahl Naturkosmetik: natürliche Öle für Körper, Haar und Massagen und verschiedene Salben, zum Beispiel der „Ungüento Fresh Air“ mit Myrte, Lorbeer und Rosmarin sowie ätherischen Ölen von Eukalyptus, Teebaum und Geranie, der den Organismus bei Muskelverspannungen und Atemwegserkrankungen unterstützt. Die Produkte werden direkt auf der Finca und online verkauft (fincasesquirol.com).

Von Sonnencreme bis CBD-Öl

Einen Markennamen, der Freunde von Wortspielen glücklich macht, hat das familiäre Unternehmen Ola CamBio mit Sitz in Montuïri. Wellen, Wandel, Bio – hier steckt alles drin, was das Kernthema ausmacht, nämlich umweltfreundliche Sonnencremes, die dem Ökosystem des Meeres keinen Schaden zufügen. Darüber hinaus gibt es aber auch Gesichtscremes, Bodybutter, Handcreme, Anti-Mücken-Spray und CBD-Öl (olacambio.com).

Für Letzteres ist auch die lokale Marke Canem CBD eine sehr gute Wahl: Naturkosmetik mit den Wirkstoffen aus der weiblichen Hanfpflanze ist schon seit Jahren schwer im Trend. Sie bildet auch einen Teil des Sortiments bei diesem Betrieb, der in Binissalem mallorquinisches Bio-CBD-Öl produziert – mit Pflanzen aus eigenem Anbau und ökologischem Olivenöl der DO Mallorca. Im Online-Shop kann man reichhaltigen Körperbalsam, After-Sun-Pflege und Gesichtsserum mit Hyaluron, Vitamin C und CBD erwerben (canem.es).

